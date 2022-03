Mientras Cassandra Sánchez de Lamadrid intenta pasar la página tras su mediático enfrentamiento con Magaly Medina, una nueva controversia se desató en las redes sociales luego que la pareja de Deyvis Orosco publicara una foto mientras alimenta a su bebé.

La hija de Jessica Newton compartió con sus más de 500 seguidores en Instagram una imagen donde se la observa alimentando con un biberón a su hijo Milan, quien está a punto de cumplir cuatro meses de nacido.

La foto generó una ola de reacciones, ya que muchos elogiaban a la empresaria, pero no faltaron otros usuarios que la criticaron por no continuar con la lactancia materna exclusiva.

“Ninguna fórmula por más buena que sea logra reemplazar a la leche materna”, “¿Ya no toma leche de tu pecho?”, “¿No amamanta?”, “Muy mal, nada como la leche materna”, fueron algunas de las críticas.

Cassandra Sánchez responde:

La pareja del ‘Bomboncito de la cumbia’ no se quedó callada y decidió responderles a algunos internautas que la cuestionaron por darle biberón a su bebé. “Aprendamos a respetar y aprender que cada mujer es diferente, depende de cada una como quiere/puede llevar su maternidad. Bendiciones”, escribió.

Este no fue el único comentario que Cassandra Sánchez de Lamadrid hizo al respecto. Ella continuó defendiéndose de las críticas dejando entrever que no habría continuado con la lactancia exclusiva por razones biológicas.

“Es decir que bajo tu opinión ¿las mujeres que no podemos dar de lactar o no pudimos seguir haciéndolo no por temas laborales, sino biológicos, no somos buenas madres o a nuestros hijos les faltará algo? Aprende a ser más empática con las personas a tu alrededor, sean personas públicas o no. Recuerda que no me conoces y asumir que sabes todo acerca de mi vida deja mucho que desear”, sentenció.

