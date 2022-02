En medio del enfrentamiento público entre Magaly Medina y Deyvis Orosco, la conductora Gisela Valcárcel realizó un video en Instagram, donde se refirió a la traición y a la difamación.

“Algunos darían lo que sea por picarte, por ver como les responderás. Tú eres distinto, tu sonrisa alegra a muchos, eres libre, elige ser feliz hoy”, señaló en su video.

“Si alguien te ha traicionado, si alguien no se ha portado como tú esperabas, si alguien te ha insultado, te ha difamado, a mí me pasa igual, eso no cambia el rumbo de mi vida (...) Hoy podemos decir gracias, porque hay algunas personas que nos tienen presentes, aunque no como quisiéramos, gracias porque tal persona no me quiere de la forma que yo lo quiero”, añadió.

Magaly Medina habló del contrato que tenía Deyvis Orosco con Gisela Valcárcel

La conductora de “Magaly TV: La Firme” indicó en su programa que Gisela Valcárcel es una “persona astuta” que contrató al cantante Deyvis Orosco poco antes de que se convirtiera en padre, fruto de su relación con Cassandra Sánchez De Lamadrid Newton.

Según Medina, el cantante de cumbia le prometió la exclusiva del nacimiento de su hijo para mostrarlo en su programa, pero todo cambió cuando el cantante firmó contrato con la ‘Señito’.

“Él firma un contrato con Gisela Valcárcel para aparecer como jurado, pese a eso él seguía manteniendo su palabra. Faltando 10 minutos para mi programa, recién me contesta y le digo ‘quiero grabar’ y le digo si quiere enlazarse conmigo, me dice que no y me muestra al bebé. Respetuosamente, no pongo la cara del bebé, incluso me promete que me mandara una foto del bebé, nunca me lo envió”, explicó Magaly en su espacio de ATV.

