El participante de “Esto es guerra”, Elías Montalvo, confirmó que fue dado de alta de la clínica este jueves 23 de septiembre. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde señaló que está rumbo a su hogar.

A través de sus stories de Instagram, el joven tiktoker, que el pasado martes sufrió una caída desde una altura de 40 metros durante el desarrollo de una competencia en “Esto es guerra”, dio a conocer la noticia.

“Me voy a casita. Gracias Dios, gracias papá, gracias a todos”, escribió Elías Montalvo junto a un breve video en el que muestra su salida de la clínica. Cabe señalar que en sus stories también compartió decenas de mensajes de aliento.

Elías Montalvo reveló que fue dado de alta de la clínica. (Foto: @eliasmontalvo96)

Por si fuera poco, en una segunda publicación en sus stories, el joven participante de “Esto es guerra” publicó una fotografía de su pie izquierdo vendado. Esto en referencia al golpe que sufrió tras la abrupta caída en el programa.

Elías Montalvo ya se encuentra en su casa tras ser dado de alta de la clínica. (Foto: @eliasmontalvo96)

ELÍAS MONTALVO SE PRONUNCIA

Tras su aparatosa caída desde una altura de 40 metros durante un juego en “Esto es guerra”, el chico reality Elías Montalvo reapareció en sus redes sociales y envió un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

“¿Cómo están amigos? Hago esta historia para decirles que me encuentro estable, gracias a Dios. Tengo un angelito de la guarda que me cuida mucho siempre y quiero contarles que el doctor me acaba de decir que los resultados son positivos”, señaló en su video.

“No tengo ninguna fractura, me tomaron tomografías, radiografías en el pie, en las piernas, en la columna, en todos sitios y estoy bien, simplemente ha sido un golpe en el pie izquierdo lo cual me vendaron, el otro pie está bien”, agregó en el clip, donde aparece utilizando un collarín cervical.

