El capitán de los combatientes del reality ‘Esto es guerra’, Mario Hart explicó por qué se conmovió al punto del llanto al hablar, vía microondas, con Elías Montalvo, quien sufrió una aparatosa caída en uno de los retos de altura en el reality de competencia.

Y es que por fortuna, Elías Montalvo solo sufrió un fuerte golpe en el pie izquierdo por lo que lo tendrá inmovilizado por unas semanas. En la última edición del reality, todos sus compañeros hablaron con él.

Mario Hart se quebró al conectarse con el tiktoker y aclaró que no tienen ninguna rencilla. Ante las cámaras de América Espectáculos aseguró que este accidente lo hizo reflexionar.

“Todo en conjunto me conmovió muchísimo, empezaron a hablar de cosas que me hicieron dar cuenta que estaba alejado de Dios, que hace mucho tiempo no converso con mi abuelo que ya no vive y que lo hacía muy seguido”, señaló Mario Hart.

“Totalmente es normal (llorar), no solamente tenemos un lado duro o lo que se ve en la televisión, sino que también tenemos nuestro corazoncito y a veces nos ponemos tristes”, añadió el combatiente.

Mario Hart explica por qué rompió en llanto por Elías Montalvo

