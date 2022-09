A través de su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo compartió con sus miles de seguidores que Luana, su hija menor, y Cristóbal, el hijo de Julián Alexander, la decidieron sorprender a pocas horas de la boda.

La conductora de televisión mostró que los pequeños le prepararon unas galletas con detalles de corazones para que le ayudaran aplacar los nervios que estaba experimentando debido a su boda con el productor de televisión.

“Ando nerviosa y el amor y el dulce es lo mejor”, dijo al inicio Ethel Pozo mientras mostraba las galletas. “Siendo casi las 5 de la tarde, Luana y Cristóbal han preparado estas galletitas para los nervios, creo. Qué rico, miren esta maravilla, gracias”, añadió Ethel Pozo en Instagram Stories.

Tras ello, la conductora de “América Hoy” se mostró emocionada por los mensajes que le han enviado deseándole lo mejor en esta nueva etapa. “Paso por aquí para agradecer todos los mensajes hermosos que he recibido hoy, mucha gente que no veo hace años, excompañeros de trabajo, de facultad, me han escrito deseándome lo mejor del mundo”, se confesó.

“Sí, estoy nerviosa, ayer no pude dormir, a las 3 de la mañana me he levantado y hasta ahorita sin parar, pero bueno, es parte de, de lo que estoy viviendo y abrazo todas las emociones que estoy sintiendo y experimentando”, añadió.

Finalmente, la hija de Gisela Valcárcel volvió aclarar que no brindará declaraciones a la prensa en este día. “Quiero también por aquí agradecer a la prensa por toda la cobertura, por estar pendientes, sé que han estado en las puertas del lugar que, si Dios quiere, donde mañana nos casaremos, pero les mandé un mensajito diciéndoles que no voy a poder declarar mañana”, terminó.

Ethel nerviosa por su boda

