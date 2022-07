A través de su storie de Instagram, Ethel Pozo respondió una serie de preguntas que le hicieron sus fans respecto a los preparativos de su próxima boda con el productor de televisión Julián Alexander.

Sin embargo, fue sorprendida por su seguidora, quien le pregunto directamente si invitaría a Melissa Paredes a su matrimonio.

“¿Invitarás a Melissa Paredes a tu matrimonio?”, consultó su fan. A lo que la hija de Gisela Valcárcel respondió: “Creo que en estos momentos ya no viene al caso la pregunta. Sabemos que hay temas difíciles que ella debe asumir y la prioridad son los hijos, siempre. Deseo lo mejor para su bebé”.

Asimismo, la conductora de “América Hoy” descartó que vaya a gastar más de 150 mil dólares en su boda. “Falso totalmente (que gaste 150 mil dólares). Ese monto no lo gastaríamos en ninguna circunstancia. Por mi lado, si tuviera ese dinero pagaría por adelantado la secundaria y la universidad de mis hijas. Preferiría irme a recorrer Europa con mi familia”, comentó.

Finalmente, Ethel restó importancia a los comentarios negativos que recibe de otras figuras de la TV. “Yo no veo otros canales. Hay algo que solo saben las personas que quiero y me conocen muy bien. Yo no veo programa de espectáculos, nunca los vi ni de niña. Pero si se da que hablen de mí en otros canales, lo respeto, lo agradezco y lo tomo bien”, puntualizó.

