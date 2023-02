Fiorella Retiz contó que tras ser protagonista de un ‘ampay’ junto al conductor de televisión Aldo Miyashiro que fue compartido por el programa ‘Magaly TV La Firme’, en el que se los ve besándose en el departamento del conductor. La conductora reveló que al ver cómo las ofertas de trabajo disminuyeron notoriamente, se preocupó bastante porque debía sacar adelante a su menor hijo.

“Se me cerraron bastantes (puertas) y me preocupó porque tenía un niño que mantener”, dijo la modelo para el canal de YouTube del periodista deportivo Giancarlo Granda.

La comunicadora señaló que durante meses fue duramente criticada y acosada por diversos medios de comunicación y los cibernautas, quienes solo hablaban del tema una y otra vez: “Estaba expuesta en el tema de este acoso”, expresó.

“La gente me dice que soy exagerada, pero hay alguien que te pone una cámara en la cara y te hace las mismas preguntas las 20 veces que se ponen (afuera) de tu casa”, indicó.

Además, agregó que le sorprendió que hasta la actualidad siga recibiendo mensajes vía redes sociales con propuestas de todo tipo, desde dinero por ser su novia o algo más. La reportera confesó que recibe a diario mensajes candentes de sus seguidores. “Yo no sé la manía de la gente por escribirme o por ofrecerme plata para que sea su novia. Justo hoy día me llegó un mensaje”, por lo que tiene que llevar terapia psicológica, pues para ella no ha sido nada fácil este episodio en su vida.

Asimismo, en otro momento de la entrevista, la exreportera de “La Banda del Chino” confesó que su salida del programa que compartía con Aldo Miyashiro fue injusta porque ella siempre fue “impecable” en su trabajo.

“(¿Fue injusta tu salida?) Bastante, y esa fue mi preocupación porque tenía un niño que mantener, entonces me pareció un poco injusto porque yo, laboralmente, siempre he sido muy impecable”, aseguró.