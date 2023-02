El gigante del streaming Netflix anunció -hace unas semanas- el próximo estreno de “Tríada”, su nueva serie producida en México que tiene a la ex RBD Maite Perroni en el protagónico. El título fue incorporado el último miércoles 22 de febrero al catálogo de contenido y ha causado sensación entre los suscriptores del servicio.

La actriz mexicana se mostró emocionada por este nuevo proyecto, creado por Leticia López-Margalli para Netflix, dentro de su carrera. No todo fue sencillo durante el rodaje porque, además, tuvo que dar vida a tres personajes parecidos físicamente, pero con personalidades muy distintas.

Pese a la posibilidad que existe de que los actores tengan dobles para ciertas escenas, Maite Perroni confesó que ella optó por ser lo más realista posible y se preparó arduamente para interpretar a Rebecca, Aleida y Tamara.

Para aquellos que aún no han visto “Tríada”, el personaje de Tamara es una bailarina experta en “pole dance”, un baile conocido por el uso de una barra vertical como principal soporte para la bailarina. La práctica requiere de fuerza y coordinación para no sufrir accidentes.

En ese sentido, la ex RBD asumió el reto de aprender “pole dance”; sin embargo, terminó lastimándose los pies. “Fue un reto porque durante el rodaje, entre octubre y diciembre (2021) que estuvimos en la preparación y los ensayos, me esguincé un pie y cuando estábamos ya filmando, en febrero (2022) me esguincé el otro pie”, dijo Perroni a la revista Quién.

(Foto: Mayra Ortiz/Netflix)

Asimismo, la actriz aseguró que la filmación de “Tríada” significó “un desafío en todos los sentidos, en lo físico, lo emocional y psicológico”. Aunque, finalmente, Maite Perroni afirmó que volvería a asumir un reto similar porque “hay situaciones como ésta que te hacen crecer (en lo profesional), que te confrontan y te hacen ver hasta dónde estás dispuesto a dar y lograr”.

¿De qué trata “Tríada”?

Netflix publicó que “Tríada” sigue la historia de la forense Rebecca, quien, durante una diligencia, descubre el cuerpo de una mujer que es idéntica a ella en una escena del crimen. Confundida por la situación, la joven tratará de averiguar su verdadero origen; aunque las sorpresas no se detendrán porque encontrará a otra mujer similar a ella. El camino se volverá cada vez más complicado y su vida podría estar en riesgo.

“Empeñada en conocer la verdad, Becca emprende una investigación que la lleva a descubrir que hay una tercera persona, también idéntica, quien tampoco sabe nada de estas coincidencias. Aunque el peligro es inminente, Becca se adentrará en un oscuro camino para revelar la verdad”, se lee en la sinopsis oficial compartida por Netflix.

Maite Perroni como Tamara y Rebecca en "Tríada". (Foto: Netflix)

Mira el tráiler oficial de “Tríada”

¿Cuántos capítulos tiene “Tríada”?

El nuevo thriller policial de Netflix protagonizado por Maite Perroni estrenó sus ocho episodios a las 3 a.m. (hora peruana) de este miércoles 22 de febrero.

Aquí te dejamos a detalle los capítulos que puedes disfrutar:

Capítulo 1: “33x3″

“33x3″ Capítulo 2: “Cóctel molotov”

“Cóctel molotov” Capítulo 3: “Olimpia Mens´ Club”

“Olimpia Mens´ Club” Capítulo 4: “¿Me estoy volviendo loca?”

“¿Me estoy volviendo loca?” Capítulo 5: “Agua y aceite”

“Agua y aceite” Capítulo 6: “El experimento”

“El experimento” Capítulo 7: “La mano que mece la cuna”

“La mano que mece la cuna” Capítulo 8: “Volviendo al origen”

(Foto: Netflix)

¿Quiénes integran el elenco de “Tríada”?

La nueva producción mexicana para Netflix tiene como protagonista a la actriz y excantante de RBD Maite Perroni, quien interpreta tres papeles en la serie. Además, está acompañada en la pantalla por David Chocarro y Flavio Medina.

Esta es la lista completa de actores que participan en “Tríada”:

Maite Perroni como Aleida Trujano / Becca / Tamara

David Chocarro como Humberto

Ofelia Medina

Flavio Medina

Nuria Bages

Ana Layevska

Rodrigo Cachero

Angel Zermen como Moreno

Hector Kotsifakis como Quezada

Vicky Araico como Raquel

Daniela Valdez

Aldo Gallardo

(Foto: Netflix)

¿“Tríada” está basada en una historia real?

En el tráiler oficial, Netflix precisó que la historia de “Tríada” está inspirada en hechos reales; aunque, no proporcionó más detalles. Pero, gracias a la información disponible, la trama tiene similitudes con el caso de los hermanos Edward Galland, David Kellman y Robert Shafran, quienes fueron separados al nacer y lo descubrieron años después. Sin embargo, en dicho caso, ninguno murió. Esta historia se refleja en el documental “Three Identical Strangers” (2018) de Tim Wardle.

(Foto: Mayra Ortiz/Netflix)

