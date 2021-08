En una reciente entrevista que brindó a Magaly Medina, Geraldine Quezada, expareja de Kike Suero y madre de sus tres hijas, se mostró indignada tras conocer que el cómico se convertirá en padre nuevamente.

“En realidad, de este tipo no me sorprende nada. Si salgo a reclamar los derechos de mis hijas no es porque nos estemos muriendo o mis hijas se estén muriendo de hambre, sino porque es un derecho que le corresponde a ellas”, comentó en un primer momento.

“Se está gastando el dinero de mis hijas, dándole de comer a otros, gracias a mis hijas esa gente come”, añadió. Tras ello, la periodista de ATV preguntó: “¿A quiénes te refieres?”.

“Con los que vive, vive con bastante gente. He visto videos donde sale con mucha gente, en su casa. Me imagino que debe ser toda su familia de él, de ella. Yo he visto videos que están en una casa comiendo, desayunando”, respondió Geraldine.

Quesada dijo sentirse indignada debido a que Kike Suero no cumple con la pensión de sus hijas, y pese a ello, va a tener otro bebé.

“Me senté acá para decir que el señor no se está haciendo responsable con la pensión. Se le hizo un pedido del juez para que pase 1200 (por sus 3 hijas) y luego que se le rebajó dice que cumple, pero no es así. Qué persona que no tiene trabajo, que no tiene dinero, se hace de otro hijo. Me indigna, de verdad, tener que leer los diarios en los que dice que está feliz”, agregó poco después.

“Magaly dice que deposita 600 soles, yo no sé dónde deposita, aún no sé dónde los deposita. No le da vergüenza pasarle 200 soles mensuales a sus tres hijas, eso es una burla, una miseria”, acotó Quesada.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Kike Suero se pasó de cariñoso con misteriosa dama en plena vía pública

Kike Suero se pasó de cariñoso con misteriosa dama en plena vía pública null