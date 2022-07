El último sábado 16 de julio, Gian Marco Zignago se reencontró con su público en el concierto que ofreció en el Estadio Nacional por sus 30 año de trayectoria. El cantante peruano llegó acompañado de sus hijos, su madre y también de Juliana Molina, su actual pareja, así lo dio a conocer el programa “En boca de todos”.

Las cámaras de dicho espacio abordó a Abril Zignago, hija del cantante peruano, quien no tuvo ningún problema al hablar del nuevo romance del intérprete de “Tú no te imaginas”, “Sácala a bailar” y “Si me tenía”.

“Quiero que veas un detallito. Papá está templado. ¿Qué opiniones al respecto? No estaba solo”, dijo el reportero ‘El chino’ previo a mostrar una fotografía donde Gian Marco y la colombiana Juliana Molina se lucen cariñosos.

La joven se mostró sorprendida por la imagen y luego dijo: “En verdad, feliz por él, lo que lo haga feliz, yo lo voy apoyar siempre. Qué viva el amor. Lo que él quiera, yo lo amo, mi papi”.

Y so no fue todo, en el programa conducido por Maju Mantilla y Tula Rodríguez difundieron unas imágenes que muestran el preciso momento en el que el cantautor y su pareja protagonizan un tierno beso previo al concierto.

“Claro que sí, previos al concierto de Gian Marco todos se dieron las buenas vibras en el backstage, como se ven en estas imágenes, donde también se nota clarito que doña Regina Alcóver abraza a su nueva nuerita, o sea a Juliana Molina, quien es el bobo de nuestro ‘gasparín’”, dice la voz en off mientras muestra las imágenes.

Concierto de Gianmarco- EBDT

