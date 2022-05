La conductora de “América Hoy” Janet Barboza sorprendió a todos al referirse a su excompañera Melissa Paredes, quien recientemente ofreció una entrevista a Ethel Pozo donde habló de su separación de Rodrigo Cuba.

Durante la entrevista, la actriz y modelo fue consultada por Ethel Pozo sobre si sentía que ella quizá anteponía su papel de mujer, antes que el de madre de la pequeña Mía. Su respuesta no fue bien recibida por Janet Barboza.

“Para mi, Melissa Paredes cuando habla de ser más madre o más mujer tiene los conceptos equivocados. Ser más madre no significa estar con la cabeza agachada como ella lo deja entrever, ser mamá es estar como una fiera defendiendo a tus hijos”, señaló.

“Yo soy más mamá que mujer, mi hija a conocido a mis parejas después de cinco años, nunca he metido un hombre a mi casa después de seis o siete años cuando mi hija tenía ya 14 años”, agregó la popular ‘Rulitos’.

Cabe señalar que si bien Melissa Paredes rompió su silencio y se pronunció en el programa “América Hoy”, su expareja Rodrigo Cuba hizo lo propio en “Magaly TV, la firme”, donde confesó que se encontraba camino a una matiné con su pequeña hija Mía cuando salió el ‘ampay’ de Paredes y el bailarín Anthony Aranda.

“Justo estaba caminando para entrar a un cumpleaños y ella (Melissa Paredes) me llama (por teléfono) para decirme que hay un ‘ampay’ y obviamente no iba ser mío porque yo estaba claramente consiente de lo que yo estaba haciendo y le digo ‘con quien o de qué’. Para esto, ella me dijo ‘que en la vida iba a estar con un bailarín’ y no puedo utilizar el término que ella me dijo porque es despectivo”, contó el futbolista.

“Me quedé helado (por el ‘ampay’) y le dije ‘tú ve como solucionas ese problema, no cuentes conmigo’. Entonces, yo no podía privar a mi hija del cumpleaños de su amiga y entré al cumpleaños... Me sentía fatal y encima en ese cumpleaños estaban mis conocidos, entre ellos futbolistas. Yo compartía con ellos y con sus parejas”, agregó el deportista que actualmente milita en el Sport Boys del Callao.