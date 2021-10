A través de sus historias de Instagram, Janet Barboza compartió con sus miles de seguidores el emotivo reencuentro que tuvo con su pareja Miguel Bayona, luego de haber estado separados varios meses.

En las imágenes se puede ver a la compañera de Ethel Pozo movilizándose dentro de las instalaciones de un aeropuerto, además explica que grabará el momento en el que encuentre a su novio para tener registrada su reacción.

“Ahora lo que voy a hacer es poner el teléfono a la altura de la mano porque lo que quiero es recordar su reacción después, ponemos aquí”, dijo mientras caminaba al encuentro de Miguel Bayona.

“Acabo de ver creo que a su mamá ¿será verdad? no siii... ha venido con su mamá, no lo puedo creer ¡¡¡ahí está!!! ¡¡¡ahí está!!! y con la Lucy, no lo puedo creer”, exclamó la conductora de “América Hoy”.

Asimismo, la figura de América Televisión compartió imágenes del esperado abrazo que protagonizó con Miguel. “Algunas fotos que nos tomó la mamá de Miguel en nuestro encuentro en el aeropuerto”, escribió en las imágenes difundidas en su Storie de Instagam.

