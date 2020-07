Jean Paul Santa María está ofreciendo S/100 mil de recompensa por información que lo ayude a recuperar los productos de bioseguridad que había importado desde China, valorizados en un millón de soles, y que fueron robados el último sábado.

El exmodelo, que debido a la cuarentena por el coronavirus se quedó sin trabajo, empezó a vender frutas y verdura por delivery y tras ahorrar un poco de dinero, decidió invertir -junto a un socio- en la importación de mascarillas y protectores faciales.

Sin embargo, una vez que la mercadería llegó a Lima, la dejaron salir sin custodio de la agencia de Aduanas, ubicada en el Callao. “Extraño! Ya que se paga por ese servicio. Y afuera han encañonado al chofer, se lo han llevado con todo y camión, y los han tirado más adelante. Luego han vaciado el camión”, explicó el cantante en sus Stories de Instagram.

“Desde que empezó esta pandemia no he hecho más que romperme el lomo para sacar adelante a mi familia de manera honrada y fruto de mi esfuerzo es que después de una tremenda lucha me aventuré a importar mi primera mercadería junto con un socio... Por mucha o poca que haya sido mi inversión en medio de esta pérdida... ¡Así sea un sol! ¡Eso no se hace! ¡No se roba”, en otra publicación.

Ante la desesperación, Jean Paul Santa María se animó a ofrecer una nada despreciable retribución a quien le brinde alguna pista que para dar con el paradero de su inversión. “Por favor, si saben algo con relación a esta mercadería, avisenme... 100,000 soles de recompensa por información”, indicó en otro post.

En declaraciones al diario Trome, el cantante y expareja de Angie Jibaja, confesó sentirse afectado por lo ocurrido. “Con esa inversión tenía una proyección de vida, es todo el dinero que logré conseguir a base de mucho esfuerzo en estos tiempos duros. Es un tremendo bajón”, manifestó.

Asimismo, indicó que no era su intención hacer público este hecho, “pero la policía se toma sus tiempos y tienen otras cosas por hacer”. “Es bien bravo, no sé qué pensar. Me dicen que, al parecer, la misma gente de la agencia de aduanas podría estar involucrada, no lo sé”, finalizó.

