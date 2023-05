Olenka Mejía remeció el mundo de la farándula nacional al revelar hace unos meses que se encontraba en una relación sentimental con Jefferson Farfán. Ante ello, el futbolista decidió demandar a la excuñada de Yahaira Plasencia por difamación agravada, según comentó a Amor y Fuego.

Según indicó el conductor del programa, Rodrigo González, Farfán se encuentra pidiendo la suma de un millón de soles por concepto de reparación civil a la expareja de Yorch Plasencia. Sin embargo, esta se defendió inmediatamente alegando que en ningún momento lo difamó.

“En su momento sí tuve una relación con Jefferson Farfán... tengo pruebas que me respalda, yo nunca lo difamé”, aseveró Olenka Mejía para Amor y Fuego.

No solo eso, también sacó a la luz conversaciones que reforzarían su testimonio: “No me vinculen con Jefferson Farfán, él no es mi amigo, he estado en su depa con sus amigos y primos. Soy amigo de su entorno, no de él y eso muere ahí”, se lee en una de las capturas de pantallas que presentó.