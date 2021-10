John Kelvin dio su primera entrevista desde el penal de Lurigancho, donde fue recluido en el mes de julio para cumplir los siete meses de prisión preventiva ante las acusaciones de violencia física y sexual por parte de Dalia Durán, su esposa y madre de cuatro de sus seis hijos.

En declaraciones al diario Trome, el cantante manifestó que está viviendo una ‘nueva historia’ y reconoció que antes su corazón estuvo oscuro, que cometió muchos errores, pero que ahora vive una etapa de resiliencia emprendiendo su negocio de billeteras con su propia marca ‘JK made in Luri’.

“A pesar de no estar en un lugar indicado tengo que salir adelante. Comencé este emprendimiento, que he llamado ‘Moda en manos resilientes’, con las líneas ‘black and white’ y ‘golden black’”, contó sobre su negocio, en el que está involucrado junto a otros nueve internos.

El cantante de cumbia también manifestó que desde que llegó al mencionado reciento penitenciario hizo “talleres de guitarra, canto y pintura, también participé en un campeonato de hip hop. Aunque estoy en un lugar que desearía que nadie pueda pisar, les digo que siempre busquen la manera de salir adelante”.

John Kelvin contó que se encuentra en el pabellón industrial donde “todo el mundo se enfoca en salir adelante por su familia”. “Convivo con 200 internos, pero mi convivencia cercana es en una cuadra con 15 personas. Acá hay tres cosas que se tienen que respetar, la ‘paila’ (comida), la visita y el sueño. Además, tener empatía con el compañero”, indicó.

“Cuando llegué no quería hablar con muchas personas, solo me comunicaba con mi familia, mi madre, extraño mucho a mis hijos, pero sé que Dios me trajo aquí con un propósito”, añadió. También dijo que alista un libro, del que ya tiene 100 páginas, para contar su verdad.

Para mantener su mente ocupada, John Kelvin se dedica, además de trabajar en su emprendimiento, a componer canciones, pues espera seguir con su carrera cuando salga de prisión. “Tengo ya diez temas y el primero se titula ‘Salsicumbia canera’, que he compuesto con las jergas que usamos aquí”, reveló.

También contó que lee mucho, sobre todos los libros de Paulo Coelho. “En las billeteras, quien las compre, cuando las abra, encontrará dichos como: ‘No pienses que el mundo anda mal, no olvides que en ese mundo también estás tú’; ‘Vengarse es igualarse al enemigo, perdonar ser superior a él’”, indicó.

En sus declaraciones, Kelvin también confirmó que Abencia Meza le escribió una carta. “Sí, me escribió unas palabras inspiradoras contándome lo que ella pasó y me dio muchas fuerzas. También me dijo que cuando estemos afuera vamos a cantar juntos”, dijo. Meza fue condenada por instigar el homicidio de la cantante Alicia Delgado.

Sobre el maltrato

Como se sabe, en julio John Kelvin fue detenido luego de que Dalia Durán lo denunciara por violencia física y sexual. Ella incluso apareció en el programa de Magaly Medina, donde mostró su rostro herido por su esposo. De acuerdo al testimonio de Durán, el cumbiambero fue a la casa de Durán a las 4 de la mañana para supuestamente ver a sus hijos. Al abrirle la puerta, el hombre le golpeó en el lado izquierdo del rostro y logró ingresar al departamento. Ella asegura que John Kelvin estaba ebrio.

Durán le reclamó su accionar y se refugió en su cuarto. En seguida, le pidió a John que se retire, pero él hizo caso omiso. Según manifestó la cubana en el programa de Magaly Medina, Kelvin habría entrado a su habitación y agredido sexualmente. “Me quitó el edredón, me quitó la ropa interior, él se quitó su ropa y la desparramó en todo el cuarto. Me forzó a tener intimidad, yo le había dicho a él que no me podía tocar”, denunció.

