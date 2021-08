Dalia Durán, nueva figura de Panamericana Televisión, habló con el programa “Magaly TV: La Firme” y contó que vio a John Kelvin durante una audiencia de apelación.

El encuentro entre los aún esposos se realizó el lunes 9 de agosto. Dalia y John se vieron las caras tras el episodio de agresión en el distrito de San Miguel.

“Para mí fue difícil verlo otra vez después de un mes y 4 días. Yo a él no le guardo rencor. No hay forma alguna que yo sienta eso (odio) porque no me deja avanzar en la vida. Hablo como mamá”, contó.

En otro momento, la cubana mostró su nuevo departamento, el cual ocupará junto a sus pequeños hijos. “Ya logré mudarme y se siente más tranquilidad, es lo que quería para mis hijos y para mí”, expresó.

“En mi casa anterior hubo recuerdos bonitos, pero ahí fue donde sucedió la agresión. No era bueno seguir en ese sitio por los chicos (sus hijos) y por mí tampoco”, añadió.

