Tras algunos días desde que anunció su embarazo a los 18 años, Samahara Lobatón, hija de Melissa Klug y Abel Lobatón, sigue siendo el centro de atención. Ante las críticas por su prematuro embarazo, la joven recibió el respaldo de la conductora argentina Laura Borlini.

A través de su programa “En Exclusiva”, que se emite en Panamericana Televisión, Borlini le dedicó unas palabras de aliento a Samahara Lobatón y dijo que espera que su embarazo la ayude a acercarse más a su madre, Melissa Klug.

“Yo pienso que un hijo nunca es un error, así sea en una etapa donde uno no lo buscó, así los chicos sean jóvenes. Con esto no estoy diciendo que los chicos no se tengan que cuidar, deberían pensar primero en estudiar, hacer una carrera, pisando tierra para poder traer un hijo al mundo”, manifestó Laura Borlini.

Asimismo, la presentadora de televisión se refirió al impacto que tiene la noticia del embarazo de Samahara para su familia, ya que aún es muy joven y todavía no ha terminado sus estudios.

“Yo creo que nunca se tiene que tomar como un error. Melissa habla de los errores y aciertos. Claro, choca, de repente es fuerte para una familia, todavía no están casados, no han terminado de estudiar, no están trabajando y viene un hijo. ¿Es un shock? Sí, es una noticia que nos puede caer como un balde de agua fría porque queremos que nuestros hijos caminen un montón antes de tener una familia”, sostuvo la argentina.

“Jamás podemos decirle a nuestros hijos ‘no lo tengas’, ‘te boto de la casa, te vas, te moriste para mí'. Porque todos somos seres humanos, todos podemos meter la pata. Me parece que es una gran oportunidad para que Melissa y Samahara vuelvan a acercarse, un puente para que vuelvan a reencontrarse”, añadió en su declaración.

Laura Borlini defiende a Samahara Lobatón. (Video Panamericana)

