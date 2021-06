La conductora de televisión Magaly Medina recordó que fue víctima de robo sistemático por parte de su asistente de 17 años, hecho que provocó muchos problemas para ella de manera económica y psicológica.

Este comentario se dio luego que la presentadora de “Magaly TV, la firme” opinara sobre la denuncia que hizo la cantante Leslie Shaw, quien acusó a su ex community manager de estafarla por 39 mil dólares y apropiarse de contenido privado, tales como fotografías y videos íntimos.

“Pasan esas cosas, creo que nosotros no tenemos que ser muy confiados. A mí me pasó personalmente hace muchos años, mi asistenta de 17 años me robó sistemáticamente todo, se quedó con mucha documentación privada y particular que me ha generado muchísimos daños colaterales, económicos y psicológicos”, contó Medina.

“Me dejó totalmente endeudada con deudas que supuestamente pagaba porque, además, yo con la confianza, los años y cariño le daba los cheques, se los firmaba al portador”, agregó la popular presentadora de espectáculos.

Según explicó Medina, ella no alcanzó a denunciar el hecho como lo hizo Leslie Shaw porque en ese tiempo no existían las redes sociales y pidió que la acusada de estafa reciba todo el peso de la ley.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Así se vivió el sismo de magnitud 6.0 en los programas de televisión en vivo

Un sismo de magnitud 6.0 sacudió Lima a horas de la noche, mientras distintos programas se encontraban al aire. En este video, recopilamos las distintas reacciones en vivo.