Magaly desmiente a Karen Dejo: “Por lo menos Miyashiro tuvo los pantalones de decir la verdad”

Magaly Medina recurrió a los primeros minutos de su programa para desmentir a Karen Dejo, exintegrante de “Esto es guerra” que fue ‘ampayada’ con dos hombres diferentes en una misma semana.

La conductora de “Magaly TV: La Firme” defendió el trabajo de investigación de su equipo y señaló que la modelo mintió en su reciente presentación en el programa “Amor y Fuego”, donde Dejo intentó desmentir los videos presentados por el espacio de ATV.

Medina cuestionó a Gigi Mitre y a Rodrigo González ‘Peluchín’ por no investigar el ‘ampay’ que se presentó en su programa: “A veces hay que informarse un poquito antes de entrevistar o Karen Dejo se los come vivos... El ‘ampay’ no fue el mismo día y por eso decíamos que ‘un chico para el miércoles y el domingo, y el otro para el jueves y el viernes’”.

Finalmente, Magaly le pidió a Karen que confiese la verdad, como lo hizo con Aldo Miyashiro, conductor que admitió ser infiel a su esposa Érika Villalobos.

“Las imágenes fueron claras y no tengo qué defender nada porque solo hay que verlas, pero a veces la gente es así, ellos ven las imágenes y dicen ‘no es cierto’. En eso hay que decir que Miyashiro tuvo los pantalones para decir que sí es cierto porque otro hubiera salido a decir ‘era el ángulo de la cámara’, pero hay que apechugar. Sacar pecho y decir ‘sí pues, así pasó’”, sentenció.

Karen Dejo es ampayada besando a misterioso joven y la misma semana es captada en casa de empresario

Pese a que está alejada de las pantallas de televisión, Karen Dejo volvió a tener notoriedad en el mundo del espectáculo tras ser ‘ampayada’ por las cámaras de “Magaly TV: La Firme”.

“Karen Dejo a dos cachetes. En un solo fin de semana, exchica reality se besa con joven Rey de Castro, pero termina en Chaclacayo con su empresario madurito”, señala la voz en off del ‘ampay’.

