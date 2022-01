Magaly Medina se alista para volver con su programa de espectáculos estrenando una nueva temporada desde este 31 de enero. El anuncio se dio a través de la cuenta oficial de Instagram de ATV con un particular video promocional.

En el clip, se muestra al popular Marco Antonio Milosevic, recordado por su trabajo en las teleferias, tratando de ofrecer un programa de espectáculos yendo de casa en casa. El presentador se acerca a una vivienda con la dirección ‘666′ y quien le abre la puerta es la popular ‘Urraca’.

Actualmente, Medina se encuentra de vacaciones por Europa con su esposo Alfredo Zambrano. Sin embargo, eso no fue excusa para anunciar que en los próximos días regresará a las pantallas.

La misma Magaly publicó un extracto del video promocional en su cuenta de Instagram. “Empezó el caos”, se escucha en una parte del clip.

El texto “Magaly TV La Firme regresa muy pronto”, acompaña la historia de la periodista.

Andrea llosa aclara ‘rencillas’ con Magaly

Andrea Llosa, quien también vuelve a las pantallas de ATV con su programa “Nunca Más”, después de unas cortas vacaciones, arremetió contra Magaly Medina luego que la ‘Urraca’ asegurara que su compañera del canal le quitó los casos de farándula.

“La verdad, no me interesa lo que piense Magaly, tocaremos los temas que crea conveniente mi equipo. No estoy al tanto de lo que piense, tampoco tengo rencillas con nadie”, aseguro durante una conferencia de prensa.

