La cantante Maricarmen Marín utilizó sus redes sociales para informar a sus seguidores que se alejará de las pantallas y no participará de los programas “Mujeres al Mando” y “Yo Soy Perú” por algunas semanas, mientras se recupera de una fuerte lesión que sufrió.

A través de sus redes sociales, la popular jurado de “Yo Soy Perú” dio a conocer su estado de salud actual y dijo que tiene descanso médico, por lo que se mantendrá en reposo hasta que se recupere por completo.

“Tuve una lesión el sábado y estoy cumpliendo con el descanso médico. Pensé que me iba a recuperar en pocos días, pero mi espalda necesita un poquito más de tiempo para estar bien. Es por eso que no me verán algunos días en ‘Yo Soy’ y ‘Mujeres al mando’”, escribió Maricarmen en sus redes sociales.

“Gracias a mi casa Latina por darme todas las facilidades para recuperarme. A mis compañeros y amigos millones de gracias. Estamos conectados, por mis redes sociales les voy contando todo. Como siempre, gracias por su amor”, añadió Marín en su mensaje.

Cabe señalar que, debido a la lesión de Maricarmen Marín, la cantante decidió reprogramar su concierto virtual que tenía programado para este sábado 8 de mayo. A través de sus redes sociales compartió un comunicado donde cuenta los detalles sobre esta decisión.

“Familia, estoy muy apenada de comentarles que el concierto que estaba preparando con mi familia Head & Shoulders este sábado 8 de mayo de 2021, deberá ser reprogramado por motivos de salud que requiere que guarde descanso durante los próximos días”, explicó.

Asimismo, en su carta explicó que quienes hayan canjeado sus entradas no las perderán, sino que serán válidas para la fecha de reprogramación. “Agradezco mucho su comprensión, apoyo y buenos deseos”, sentenció Marín.

