Maricarmen Marín es uno de los nombres más populares de la farándula local. Con 22 años de carrera artística, en los que se ha presentado en escenarios de todo el Perú y ha formado parte de reconocidos programas como “Yo Soy”, la cantante se ha ganado un nombre en la escena local. Ahora, alista todos los detalles para su primer show virtual del año en tiempos de pandemia.

En una reciente entrevista con el diario El Comercio, la conductora de “Mujeres al mando” y jurado de “Yo Soy” habló de todo: su regreso a los escenarios, lo que sucedió con el proyecto de su serie biográfica y se pronuncia luego que Magaly Medina la comparara con Gisela Valcárcel y la denominara la “nueva diva”.

¿Cuéntame un poco sobre tu regreso a los escenarios con tu primer show virtual en tiempos de pandemia?

Bueno, estoy feliz, emocionada porque es mi primer concierto virtual. He tenido un par de presentaciones, pero no abiertos. La sensación es distinta, con el equipo estamos trabajando este nuevo show. Tengo los sentimientos encontrados, estoy terminando de marcar con mi elenco de baile, con los músicos y estamos haciendo todo desde cero. Quiero que este concierte quede en la memoria de quien lo vea.

¿Cuál es el reto más difícil de preparar un concierto en pandemia?

Lo más difícil es poder coordinar con el equipo, ahora estamos haciendo todo vía virtual. Este concierto es un pretexto para reforzar lo que somos los peruanos, de lo que nos sentimos orgullosos y siempre mantenemos la cabeza en alto. Estos tiempos han sido duro para todos y este show habla de eso, sentirse orgulloso de sus raíces.

Este show también podría ser una celebración para tus 22 años de carrera artística.

No lo estamos tomando como un aniversario, pero coincide. ¡Qué bárbaro, como pasa el tiempo! Lo único que quiero hacer, y me estoy proponiendo desde hace muchos años, es que cada cosa, sea un concierto, programa, cualquier cosa que diga, quede como un legado para cuando ya no esté.

¿Cómo te gustaría que te recuerden?

Como la mujer que va siempre con la cabeza en alto, orgullosa de lo que hace. Es difícil, a veces uno tiene ganas de rendirse, pero todo se puede conseguir si nos enfocamos, creo que soy un fiel resultado de eso. Si me decían hace 22 años si pensaba que iba a estar en un programa como “Yo Soy”, que iba a conducir “Mujeres al mando”, que iba a tener la oportunidad de celebrar 20 años de carrera artística, que iba a grabar discos, iba a estar en películas e iba a ser protagonista de mi propia historia, nunca lo hubiera imaginado de esa forma. Solo quería subirme a un escenario y cantar.

Presentaron la nueva temporada de “Mujeres al mando”, ¿Qué novedades han implementado al programa?

A raíz de la pandemia, “Mujeres al mando” dio un giro coyuntural poniéndose al hombro la responsabilidad de informar con profesionales y también de entretener. Esa es mi misión y soy fiel a eso, a lograr el objetivo. La renovación del programa es básicamente la infraestructura, se va a renovar la escenografía y todo se va a repotenciar. Ya hemos cumplido un año de esta “nueva generación” y no hubo ninguna presentación ni nada que marque un antes o un después más allá de la pandemia y las conductoras, pero hemos querido dar una pausa para hacer lo que no hicimos en un inicio.

¿Cómo te sientes con la aceptación del público?

Estamos muy contentas, en lo personal estoy muy feliz y con el único objetivo de construir, de hacer las cosas bien y poder tener al lado grandes profesionales que nos permite llevar un mensaje preciso al público.

Así como los buenos deseos también hay críticas, ¿Cómo las asumes?

Con la mejor actitud. Estoy atenta a querer mejorar siempre, aprender y seguir estudiando para estar a la altura del público más exigente. En todo sentido, en la conducción, la música, mis evaluaciones en “Yo Soy”, todo el tiempo me estoy preparando para estar a la altura, eso no va a cambiar nunca porque es parte de mi misión en este mundo, hacer las cosas desde un lugar honesto.

Hace algunas semanas Magaly Medina te comparó con Gisela Valcárcel y te calificó como “la nueva diva”, ¿Qué opinas al respecto?

Siempre voy a escuchar todo y voy a tratar de hacer en mí un análisis de lo que necesito mejorar y aprender. Entiendo que la posición de algunos programas es esa, el hecho de observar y estar atentos a lo que pueden hacer las otras personas, lo sé desde que ingresé a este medio. Sé que voy a estar expuesta todo el tiempo a la crítica, a los ojos del público, a lo que gusta o no. Lo mío siempre va a ser rescatar lo mejor para dar lo mejor. Siempre leo mucho lo que el público también opina, estoy agradecida porque han sido generosos conmigo. La comunicación que tengo con ese público que llamo “mi familia” es honesta, ellos saben que me muestro tal cual soy y lo que pienso.

Hablando de largas trayectorias, “Yo Soy” llegó a su temporada 30, ¿Esperaban que durara tanto tiempo?

Cada vez que llega una nueva temporada recuerdo la primera vez en la que me dijeron que íbamos a hacer solo una y que, si nos iba bien, podíamos hacer una segunda. Es increíble, ser parte de la historia del programa es importante para mí. Tener a Mauri Stern, en su momento a Tony (Succar) y ahora a Ángel López ha sido positivo para todos.

¿Qué sucedió con el proyecto de tu serie biográfica con América Televisión?

Esta serie quedó en pausa por el tema de la pandemia porque era difícil grabar. En estos tiempos no puede haber escenas de besos, abrazos ni contacto directo, entonces se perdía la esencia de lo que quería contar y decidí poner una pausa al proyecto y retomarlo cuando todo esté más tranquilo. Es un pendiente número uno, tengo los guiones escritos, a los actores, las locaciones y está todo muy avanzado.

El concierto virtual de Maricarmen Marín es una colaboración con Head & Shoulders como parte de la campaña #CabezaEnAlto, que busca motivar a todos las personas a superar diferentes retos con confianza y fortaleza. Se realizará el próximo 8 de mayo.

