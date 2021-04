Conforme a los criterios de Saber más

El cantautor venezolano Miguel Ignacio Mendoza, más conocido en el mundo artístico como Nacho, estrenó este viernes 2 de abril su nuevo tema “Saco de boxeo”, en el que habla del desgaste emocional de una relación engañosa y gastada. El sencillo es parte del enfoque colaborativo de Nacho para apoyar y trabajar con jóvenes talentos venezolanos. En este caso, trabaja con el productor venezolano de 15 años, CM La Maravilla del Beat, quien también produjo su anterior sencillo “Low”.

Con más de 4.5 billones de reproducciones profesionales, junto con múltiples premios, y álbumes y sencillos multi-platino, el artista internacional apostó por este tema al lado de Arcángel. Además, alista una nueva canción al lado de una artista peruana: Anna Carina Copello.

Para contar detalles de esta colaboración y revelar algunos de sus nuevos proyectos, entre los cuales destaca una canción junto a la cantante peruana, el intérprete de “Raro” conversó con El Comercio en una entrevista vía Zoom desde Venezuela.

¿Cuéntame un poco cómo nace la idea del tema “Saco de boxeo”? Es un nombre bastante peculiar para una canción, ¿Por qué lo eligieron?

Sí, verdad. Yo creo que es el nombre más raro que he tenido en una canción. Todo nace de un amigo compositor que hizo la base y la idea de ponerse en esa situación, en la que una persona te golpea, no necesariamente física, sino con subestimación, calumnias o cualquier forma de maltrato. La intención (nace) de entender, analizar y saber que de esas situaciones debes alejarte lo más rápido posible.

Tanto la letra de la canción como el videoclip tienen un mensaje de protesta, ¿Qué tan complicado es hablar de temas como la violencia en la actualidad?

Es difícil, sobre todo, entender que la violencia no es una cuestión de géneros. Yo siento que cuando hablamos de violencia nosotros estamos sugestionados a pensar que tiene que ver con un hombre maltratando a una dama, pero no necesariamente tiene que ver con eso. Somos seres humanos, esto tiene que ver con el maltrato en general, incluso del público al artista, es algo que no se puede permitir. No se puede dar apertura al maltrato.

Mencionaste el tema del maltrato al artista, ¿Alguna vez te has sentido maltratado por el público?

No es lo mismo un fanático que un seguidor, siempre lo digo. Cuando ves a un tigre o león persiguiendo a una cebra no analizas que el felino es fanático de la cebra, pero obviamente es un seguidor, lo está siguiendo para comérselo. No todo el público es tu fanático, no todo el que te sigue es para hacerte bien. Yo si siento que he recibido, como todas las figuras públicas del mundo, maltratos justificados de parte de algunas personas que siguen mi rastro, pero no los considero mi público.

Incluso Arcángel, con quien compartes créditos en “Saco de boxeo”, se ha visto inmerso en la polémica (por su discusión con Anitta), ¿Cómo asumes esto?

Cuando eres un artista que tiene relevancia cualquier cosa que digas va a ser maximizada, cualquier cosa es buena para hacer una matriz y que se hable de eso. Yo creo que hay personas que aprovechan ese tipo de desliz para sumarse y ser parte de la coyuntura.

¿Cómo te sentiste al trabajar al lado de Arcángel?

A mi me encantó. Yo creo que es un gran artista que no se ha puesto límites y ha luchado por un género, que ha traspasado fronteras y yo sé que, por lo menos el género, le da el crédito que se merece. Si hay parte de la gente que no se lo da, tarde o temprano se lo darán. Es una gran persona, muy colaborador. A pesar de que quizás haya gente que tenga otra percepción, realmente es un artista que tiene los pies sobre la tierra.

¿Qué tan difícil ha sido trabajar la producción de “Saco de boxeo” en medio de la pandemia del coronavirus?

Yo creo que al principio de la pandemia hubiera sido más difícil, pero como lo hicimos a estas alturas donde entendimos que debemos aprovechar nuestros canales tecnológicos no fue tan difícil. Con el productor musical tuve la oportunidad de traerlo a mi casa, estar ahí en la creación. Después se lo envié a Arcángel por WhatsApp, luego, todo vía email y fuimos armando la canción a distancia, adaptándonos a la nueva normalidad.

Por otro lado, te he visto bastante cercano a Chyno tras todo lo que ha sufrido por la COVID-19 ¿Cómo va su relación de amistad? ¿Hay planes para volver a trabajar juntos?

La relación es muy bonita desde que ambos pusimos sobre la mesa los errores de cada uno, sin temas de orgullo y ego. Creo que, con ese poquito de madurez, porque nos falta mucho por madurar todavía, entendimos lo importante de cada uno para el otro. Cuando todo eso sucedió y empezamos a grabar de nuevo pasó la pandemia. Hicimos el tema “Raro” y tenía un crecimiento abismal que se vio frenado por la noticia más importante del mundo. Eso nos detuvo, no pudimos concretar un tour mundial que nos habíamos propuesto.

Nuestra relación está súper bien, pero su condición de salud no está al 100%, y estamos esperando retomar proyectos juntos. Yo estoy loco porque esto pase lo más rápido posible, que él esté completamente bien lo más pronto posible porque habíamos soñado con volver a estar en un escenario juntos.

Haciendo un balance a la vida de Miguel Ignacio Mendoza, ¿En qué etapa de tu vida te encuentras?

Me encuentro en un momento de crecimiento espiritual. No creo que esté en la cima, pero estoy al 40% del lugar en el que quiero estar espiritualmente. Siento que he mejorado mucho en temas de conductas que me hacían daño. La pandemia, a pesar de que desearía por sobre todo que terminara, también me ha ayudado a hacer esta introspectiva y a reconocer los errores en mí para tratar de corregirlos.

¿Has perdonado tus errores del pasado?

Creo que todavía no me he terminado de perdonar muchas cosas, pero por lo menos estoy en comunión con mis errores. La intención es empezar a corregir desde este punto en adelante.

Este año inició con fuerza a nivel musical, empezaste con “Low” con jóvenes músicos venezolanos y ahora “Saco de boxeo”, ¿Qué más se viene para tu carrera en 2020?

Después de “Saco de boxeo” viene un tema con Jowell & Randy que está increíble, un clásico que revivimos y hará que la gente se conecte muchísimo. De ahí en adelante un montón de música, estoy tratando de hacer mi primer concierto online, vía streaming. No me lo había planteado porque, para empezar, no pensé que iba a durar tanto el tema de la pandemia, y segundo estaba en negación de: “no, yo voy a esperar que esto pase porque no puedo cantar sin público”. Me estoy proponiendo hacer algo muy especial, en vivo, para ofrecerlo en medios digitales y seguir sacando colaboraciones con colegas que respeto y quiero.

Hablando de colaboraciones, ¿existe la posibilidad de que trabajes con algún artista peruano?

Si, yo tengo muchos compañeros en Perú y muchos amigos cantantes que hacen música urbana. Yo creo que hacer algo con ellos va a ser en su momento, cuando sienta que no es predecible. Por ahora me gustaría hacer algo con una mujer peruana antes que hacerla con un compañero hombre.

Quisiera apoyar a una mujer peruana y ahorita me voy a proponer algo porque escuché a Anna Carina (Copello) y una canción que hizo junto a mis colegas Frank Santofimio y Ender Thomas. Tuve la oportunidad de compartir con ella en Miami, los chicos me enviaron la canción y me súper encantó, así que voy a montarme en el tema para ver si le gusta y quiere llevar adelante el proyecto. Eso es en un futuro inmediato, lo estamos haciendo ya. Para el futuro me gustaría ser parte de los artistas internacionales que se sumen al apoyo del artista peruano que está aspirando o que ya tiene la internacionalización.

Es decir, pronto te escucharemos al lado de Anna Carina Copello

Lo de Anna Carina está sucediendo ahorita, ya durante estos días hemos venido oyendo la canción. Ahora estamos tomando la decisión si lo grabo cuando vaya a Miami, en el estudio con ella y los chicos también, o lo grabo desde Venezuela y lo voy enviando. Esa es la decisión que en este preciso momento estamos terminando de tomar, pero la colaboración va.

