“Los elegidos de la gloria”, serie original creada por National Geographic para Disney+, debutará en el servicio de streaming este 5 de febrero. Con ocho episodios que se estrenarán semanalmente cada viernes, la producción contará al detalle lo sucedido en el Proyecto Mercury (1961-1963) y explorará la vida de todos los involucrados.

Basada en el best seller de Tom Wolfe, “The Right Stuff” (1979), “Los elegidos de la gloria” es una serie que brinda una mirada inspiradora sobre los inicios del programa espacial de los Estados Unidos y la increíble historia de los primeros astronautas del país. No solo se explorará los inconvenientes logísticos que hubo, sino también se verá el lado más humano de los astronautas.

Sobre los detalles de “Los elegidos de la gloria”, Jennifer Davisson, productora ejecutiva de la serie -junto a Leonardo DiCaprio- habló con El Comercio y contó cómo nació la idea de realizar esta serie.

“Es importante recordar la historia. En esta serie no solo queremos ver quienes llegaron y que hicieron, sino que exploramos más allá de sus vidas, sus relaciones, sus ejercicios y rutinas. La historia puede parecer muy estadounidense, pero la verdad es que aborda temas globales. Tiene que ver con los sueños que podemos lograr si unimos esfuerzos”, señaló la productora.

“Los elegidos de la gloria’ también aborda un punto de vista más amplio con las dinámicas familiares de cada personaje, las dificultades que atraviesan y los problemas que todos podemos tener”, añadió.

Sobre la principal diferencia de la serie con la película “The Right Stuff” (1983), dirigida por Philip Kaufman, Davisson aseguró que ahora tienen un mayor conocimiento del tema y quisieron explorar temas que van más allá de cómo llegaron al espacio.

“Tenemos un gran respeto por la película, siento que Kaufman hizo un gran trabajo, pero hubo muchas cosas del libro de Tom Wolfe que no se contaron en el filme. La historia realmente se prestó para una serie, en 1983 no se podía hacer una serie de TV como ahora”, precisó Davisson.

“Mi parte favorita fue que amé la historia demasiado, amé a los personajes, pasé mucho tiempo enamorándome de ellos y descubriendo quienes eran. Verlos de nuevo en tercera dimensión, el performance de los actores es increíble. Fue una experiencia maravillosa”, agregó.

Asimismo, la productora ejecutiva aseguró que quiere hacer una segunda parte de “Los elegidos de la gloria”, pues la historia es aún más amplia y tienen mucho que resolver.

“Realmente me gusta la idea de querer salir de la zona de confort e ir a otro nivel. Me gustaría trabajar en una segunda temporada, definitivamente que sí. Nos sentimos muy afortunados de haber podido unirnos a Nat Geo, Warner Brothers y Disney Plus para contar la historia”, precisó.

SINOPSIS

“Los Elegidos De La Gloria” es una serie que brinda una mirada inspiradora sobre los inicios del programa espacial de los Estados Unidos y la increíble historia de los primeros astronautas del país, conocidos como los “Mercury Siete”. En tiempos en los que muchos se preguntaban si los días de la gloria americana habían quedado atrás, esta historia aspiracional sobre cómo personas ordinarias pueden lograr lo extraordinario habla tanto de la identidad norteamericana como de sus logros históricos, y refleja una época singularmente maravillosa en la que el mundo avizoraba nuevos horizontes de esperanzas.

