Tras el éxito de la serie “Breaking Bad”, donde Giancarlo Esposito tuvo un gran desempeño como ‘Gustavo Fring’, el dueño de “Los Pollos hermanos”, las puertas a diversas producciones se le abrieron de par en par. Ahora, el actor dará vida a un personaje de la vida real: Adam Clayton Powell, reverendo y congresista que luchó por los derechos civiles y lideró el movimiento afroamericano junto a Malcom X y Martin Luther King.

En “Godfather of Harlem”, la nueva serie de Fox Premium que estrena este 19 de junio, Esposito compartirá roles con el ganador del Oscar, Forest Whitaker, y un elenco de lujo conformado por: Nigél Thatch, Vincent D’nofrio, Paul Sorvino, entre otros.

En conversación con El Comercio, a través del aplicativo Zoom, el actor habló sobre cómo se sintió al dar vida a este personaje que no solo fue reconocido en Estados Unidos por su contribución a los derechos civiles en Estados Unidos, sino que también es un ícono de la lucha contra el racismo en todo el mundo.

Nigel Thatch, Forest Whitaker y Giancarlo Espósito en "Godfather of Harlem. (Foto: David Lee/EPIX)

¿Conocías algo de Adam Clayton Powell Jr. antes de empezar las grabaciones de “Godfather of Harlem?

Sí, por supuesto. Estoy agradecido de interpretarlo. Parte de mi formación la pasé en Harlem, Nueva York. Mi madre era muy religiosa, entonces visitaba mucho la iglesia donde Adam congregaba. En aquel entonces era joven y no entendía muy bien, pero lo cierto es que a medida que fui creciendo, también entendí que tan importante era el poder que tenía, pues no solo luchó a favor de los blancos, sino también de latinos y afrodescendientes. Estaba dispuesto a afrontar este reto y al buscar en su historial me quedé muy impresionado por todo lo que hizo en los 60s.

¿Cuál fue el mayor reto al involucrarte en este proyecto?

La parte más especial y el mayor reto fue caracterizar a alguien que tenía un historial ejemplar en la política, es una responsabilidad muy grande. Estoy creando un personaje basado en alguien que realmente vivió, respiró y luchó por la gente y por mí. Fue un gran congresista, pero al mismo tiempo, tenía una vida llena de secretos. Disfruté mucho leer sus discursos, y poder compararlos con otros grandes, como por ejemplo, los de Martin Luther King.

Antes de empezar la producción de “Godfather of Harlem” conociste al hijo de Adam Clayton, ¿Cómo fue la experiencia?

Es interesante saber que tuvo varios hijos. En particular conocí a Adam Clayton Jr. Tomo en serio el desafío de ser actor, descubrí que puedes transformar la vida de las personas si las historias y la actuación son relevantes y se pueden relacionar, así que lo conocí, le hice preguntas, incluso antes de saber que interpretaría a su padre. Me ayudó a entenderlo mejor, a entender la situación y sus luchas.

Nigel Thatch y Giancarlo Espósito en "Godfather of Harlem. (Foto: David Lee/EPIX)

¿Tu interpretación de Adam Clayton Powell Jr. se ciñe totalmente a la realidad, o has cambiado algunas características de él?

Ojalá fuera tan alto como él (risas). Al comienzo ahondé mucho en lo físico, intente parecerme en su forma de vestir y peinarse; sin embargo, todo cambió cuando vi uno de sus discursos y noté un pequeño detalle en sus manos, y es que le temblaban de emoción, dije: “eso es lo que quiero en mi Adam”. Con esto solo quiero decir que, hablando de Adam, no solo se trata de parecerse físicamente, sino también tener su esencia, sentir las cosas como él. Veo la pantalla y sé que he hecho bien mi trabajo.

¿Qué tan diferente es este papel de ‘Gustavo Fring’ (su personaje en “Breaking Bad”)?

Yo estoy muy feliz de haber creado con Vince Vaughn a Gustavo Fring. Era una excelente persona, se tomaba su tiempo antes de contestar, todo el ritmo y su energía era diferente. Gracias a él aprendí que actuar no solo es leer el libreto y aprender unas líneas, sino que debo entender lo que digo y combinarlo con la visión del guionista. Al darle vida a ‘Gus’, entendí que sus líneas estaban perfectamente escritas y a los actores nos encanta eso, aunque, claro, también ponemos parte de lo nuestro (risas). Nosotros los seres humanos nos leemos con la mirada, los gestos y nos entendemos. Yo puedo decirte que soy una buena persona, pero tú serás quien vea si eso es real. Eso me enseño Gustavo.

¿Consideras que “Breaking Bad” cambió tu vida?

Debo expresar mi gratitud por el camino que tomó mi carrera tras “Breaking Bad”, fue la oportunidad de mi vida. A Gustavo lo seguí interpretando en “Better Call Saul”, pero en seis u ocho episodios voy a terminar y formará parte de mi pasado, seguramente será una triste pérdida. Dios me dio un regalo y ese fue ‘Gustavo Fring’.

Giancarlo Esposito, durnate su visita a Perú en la Comic Con 2019. (Foto: José Rojas/ El Comercio)

Se vive un momento tenso en el mundo tras el asesinato de George Floyd y el Black Lives Matter, ¿Crees que “Godfather of Harlem” servirá para entender este conflicto?

Lo que pasa en nuestro país es inhumano, y lo inhumano no tiene color. Yo soy afroamericano padre de cuatro hijas mujeres y debo aprender algo para ellas también. Yo crecí con un padre imponente, patriarcal, sexista; pero lo amo, ¿sabes? Él creció en una época diferente donde esas cosas se aceptaban. Mis hijas deben encontrar su camino en este mundo, cómo van a ser de grandes y como futuras madres, pero ¿Qué podría decirles cuando me preguntan si podían marchar en protestas por la muerte de George Floyd? No podía negarme. Yo tenía miedo por la policía, por el coronavirus, pero entendí que debían hacerlo. Me molestaba conmigo mismo por no haberles podido decir que temí siempre por mi vida, por todas las veces que me paró la policía y me tiró al piso, o todas las veces que me dijeron negro como insulto.

O las veces que la policía me pedía la licencia de conducir y cuando me veían el nombre me decían: “Oye, te ví anoche en tal serie, sigue tu camino, no hay problema”. ¿Es un privilegio porque me veían en la televisión? ¿Si no me reconocían estaría en la cárcel? Compartir el dolor de nuestras experiencias debe servir para transformarnos y afrontar el dolor. Aplaudo cuando la gente protesta unida, contra la violencia de la policía y los políticos, todo lo malo debe parar.

VIDEO RECOMENDADO

13 Reasons Why | La historia de Justin Foley

13 Reasons Why | La historia de Justin Foley

TE PUEDE INTERESAR