Desde que empezó la cuarentena en Perú el pasado 16 de marzo, muchos programas tuvieron que hacer un alto a sus actividades; sin embargo, algunos espacios televisivos han visto una oportunidad en medio de la crisis. Tal es el caso del programa “El Wasap de JB”, que por medio del humor busca sacarle una sonrisa al público en medio de la incertidumbre.

Jorge Benavides, el hombre tras las imitaciones de ‘Rambo’, ‘La paisana Jacinta’, entre otros personajes, se ha inspirado en la coyuntura para crear parodias con el único propósito de entretener a sus seguidores y robarles una sonrisa en una etapa de miedo en la sociedad.

Para contar más detalles sobre cómo ha realizado el programa en medio de la cuarentena, el actor cómico conversó con El Comercio y narró lo difícil que ha sido mantener su espacio humorístico; sin embargo, aclaró que lo hace “con mucha alegría, porque la gente necesita reír”.

Han pasado más de 70 días desde que empezó la cuarentena en Perú ¿Cómo has vivido esta difícil etapa con ‘El Wasap de JB’?

Es un momento difícil para todos ya que no se puede salir, pero tenemos que adaptarnos. Lo que hemos hecho con el programa es adaptarlo a la situación y hacer que la gente se ría con lo que sucede en el día a día.

El rating los ha respaldado durante varias semanas ¿Qué opinas al respecto?

En realidad es una responsabilidad muy grande y un camino muy delgado porque hay mucha gente que está muy disgustada, caliente, y están atento al tropiezo de uno. Si bien es cierto estamos en un momento triste, pero hay que ser muy inteligentes para saber manejar el humor. Nunca me ha gustado presumir el tema de las cifras, lo único que me interesa es hacer funcionar mi ‘cabezota’ para que todo siga marchando bien.

Has recibido halagos pero también críticas por mantener el programa humorístico al aire, ¿Cómo las afrontas?

Sí, claro, las críticas siempre están, pero uno tiene que demostrar que está preparado para todo. Ahora, para hacerle frente (a las críticas) tendríamos que pensar que hay varias clases de humor, incluso las redes sociales están llenas de memes y sátira. He visto que en España han entrevistado al mismo coronavirus, eso es algo de lo que queremos hacer, innovar con el programa. Del 100% de personas que nos comentan, casi el 99% son cosas positivas.

Mantener esta línea entre el humor y la ofensa es complicado, ¿Cuáles son los filtros que tiene ‘El Wasap de JB’ para elegir un skecth?

Yo personalmente leo todos los comentarios que nos ponen en redes sociales, porque estoy seguro que el público es el mejor filtro. Cuando grabamos a veces los actores improvisan con chistes que pueden ser malentendidos así que los corto. El primer filtro del programa soy yo, luego en la edición pasa más filtros para que sea muy cuidado.

“El Wasap de JB” es un programa que entretiene, hemos adaptado los skecth a la actualidad e incluso lo hemos vuelto más familiar con los tutoriales del ‘Niño Arturito’, quien baila y canta para divertir a los niños. La gente me manda videos de ellos bailando en familia y eso es reconfortante, hemos dado en el clavo. Siento que el programa es una píldora de humor para este mal momento.

¿Qué medidas de seguridad ha asumido tu equipo durante esta pandemia?

Nosotros solo grabamos dos días a la semana, los otros cinco días, todos los actores respetamos la cuarentena en nuestras respectivas casas. Yo, Jorge Benavides, respeto la cuarentena y me daría vergüenza que alguna cámara me capte haciendo mal uso de mi pase personal. Hay mucha gente que critica que uno tiene privilegios, de repente los tengo, pero no los uso ni abuso de ellos.

Por ahí hay gente que dice que yo expongo a mi elenco por llevarlos a grabar, para empezar yo no obligo y tampoco pongo en riesgo a nadie. Desde que empezó la pandemia, ‘Felpudini’ (Rodolfo Carrión) no ha grabado ni un solo capítulo porque es una persona de alto riesgo. Los demás tomamos todas las medidas necesarias, la gente no lo sabe, pero el canal (Latina) tiene muchos filtros de seguridad desde la toma de temperatura hasta una desinfección completa.

En distintas oportunidades, el programa ha mostrado homenajes a “los verdaderos héroes”, policías, militares, doctores, enfermeros, etc. ¿Cómo nació esta iniciativa?

Es algo pequeño comparado con lo que ellos hacen por nosotros, la gente, todos los días. Vi en España que rindieron un homenaje de aplausos a los doctores, así que imitamos lo bueno y lo hicimos para todos los que están en la primera línea de la lucha contra el coronavirus.

¿Qué tan difícil es afrontar esta pandemia para ti?

Siendo sincero, en lo que respecta a estar en mi casa no me ha afectado mucho porque soy muy hogareño, me encanta estar en casa con mi familia. Lo que me da pena son mis hijitos porque siempre se daban una vuelta al parque, pero ahora están todo el día en casa. Es lo que nos ha tocado vivir y debemos hacerle frente. También se debe apoyar a los que no tienen recursos para superar esta pandemia.

Por otro lado, más allá de “El Wasap de JB”, ¿Algún otro proyecto se ha visto afectado por el coronavirus?

Si, por supuesto. Ya tenía muy avanzado el tema del circo para la temporada de julio, pero de acuerdo a las disposiciones que se han dado hemos tenido que cancelar todo. Quiero aclarar que no estoy en contra de la disposición del gobierno, por el contrario, en una carpa entra mucha gente y todos están juntos, así que sería irresponsable de mi parte hacerlo, no me lo permitiría. Aparte me han pedido hacer shows para empresas a través de Internet, pero la verdad no he aceptado porque no estoy preparado para hacer eso y no quiero engañar al público. Igual, sigo con el programa trabajando tranquilo, sin molestar a nadie y llevando la armonía.

Se habló mucho de un posible reencuentro con Carlos Álvarez, incluso él propuso que se puede hacer un show online, ¿Lo realizarán?

No, por ahora descarto la posibilidad de reencontrarme con Carlos. Por el tema del coronavirus estamos tratando de no tener invitados en las grabaciones, pero una vez que se supere todo podremos conversar. No podemos exponernos nosotros ni tampoco a él. Sobre la opción de hacerlo por Internet, pues, no es lo mismo, cuando pase la pandemia seguramente lo hablaremos otra vez porque entre nosotros no hay ningún problema y el público lo pide.

VIDEO RECOMENDADO

Jorge Benavides reúne a más de 100 personajes para aplaudir a los héroes de la cuarentena

Jorge Benavides reúne a más de 100 personajes para aplaudir a los héroes de la cuarentena

TE PUEDE INTERESAR