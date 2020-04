El pasado lunes 6 de abril, el Ministerio de Educación (Minedu) puso en marcha el plan “Aprendo en casa”, una estrategia que ofrece educación a distancia vía web, televisión y radio de señal abierta a todos los escolares del país y que se llevará a cabo durante la cuarentena por el coronavirus hasta que las clases presenciales se reanuden el 4 de mayo.

Para llevar adelante el aprendizaje a distancia, el Ministerio de Educación suscribió convenios con importantes plataformas del sector privado para que le proporcionen el contenido necesario, tal es el caso de Khan Academy, UNICEF, Canal IPE, la USMP TV, entre otros aliados.

Ana Romero, gerente general de USMP TV, cuenta a continuación el caso de este canal educativo, su catálogo de contenidos, así como los pormenores del acuerdo al que llegaron para convertirse en proveedores del programa “Aprendo en casa” del Ministerio de Educación.

¿Cómo nació la idea del canal educativo de la USMP TV?

Nacimos en el 2011 con la idea de televisión educativa que ayude como una herramienta complementaria. Hacer televisión educativa no fue fácil, necesitamos un gran soporte, pese a todo en 2016 salimos al aire y hoy nos damos cuenta que nuestro esfuerzo no ha sido en vano. Hoy el Ministerio de Educación nos ha dado una mirada y ha pedido nuestro apoyo. Estamos listos y dispuestos a ayudar.

¿Qué tan difícil fue realizar este proyecto?, ya que muchos no apuestan por contenido educativo; sin embargo, es algo que calzó exacto en esta situación

Hemos pedido siempre apoyo a las empresas privadas, pero nadie creía en nosotros. La universidad trabajó el canal como parte de su responsabilidad social y siempre el presupuesto era bajo, así que decidimos salir a buscar auspiciadores, pero nos pedían ráting y mediciones, así que todo se complicaba. Ahora las cosas han cambiado y estamos contentos de ser útiles.

¿Cómo nació la alianza entre el Ministerio de Educación y el canal de la Universidad San Martín de Porres para el plan “Aprendo en casa”? ¿En qué consiste esta colaboración?

El Ministerio de Educación nos dio una mirada a raíz de nuestra participación en un evento internacional donde presentamos un proyecto denominado “La nube educativa”, con el cual pretendemos llegar a las zonas más alejadas del país. Después de eso se comunicaron con nosotros, y tras algunas reuniones concretamos nuestro trabajo en conjunto. De nuestra parte, le damos todo el contenido y ellos, con la estrategia de comunicación que han planteado, lo ordenan de acuerdo a la programación de IRTP y lo emiten en la plataforma web y televisión. Estamos saliendo en el horario de secundaria.

¿Cómo y cuándo se desarrollaron dichos programas? ¿Con qué periodicidad se actualizan?

Nosotros tenemos los programa que los chicos han estudiado en casa porque estamos alineados con las clases en las escuelas. En el caso que haya temas nuevos nosotros actualizamos los programas según se requiera. Hemos trabajado con los textos que ellos (Minedu) tienen y eso nos permite que los escolares no pierdan clases, por el contrario, las refuerzan. Los cursos son para los chicos de 3ro, 4to y 5to de secundaria, igual estamos trabajando para abarcar todo secundaria, primaria y más.

¿Ustedes solo han desarrollado productos audiovisuales o también para radio e Internet?

Hemos adaptado el contenido para nuestra página web (www.usmptv.com.pe). A veces la televisión no tiene mucho alcance, así que lo hemos adaptado. Y con la nube educativa, que esperemos que cuando pase el problema de la pandemia el Minedu nos dé una mirada, llegaríamos a todos. Sería como tener Netflix, pero con full contenido educativo para que todos tengan la oportunidad. ¿No hay Wi-Fi? No hay problema, nuestro proyecto es revolucionario.

¿Cuál es el contenido total de su catálogo educativo y cuánto de este han puesto a disposición de Aprendo en casa?

Nosotros tenemos 306 programas de currículo y 265 extracurriculares, todos enfocados al área educativa y cultural. Tenemos un total de 571 programas que están en nuestro canal USMP TV y todos están a disposición del plan “Aprendo en casa”.

¿El convenio suscrito es solo por el tiempo que dure el aislamiento social para los escolares? (el ministro de Educación anunció que los estudiantes no volverán a los colegios hasta mayo)

Nosotros hemos ofrecido nuestros programas hasta que los chicos retornen a clases; sin embargo, no tendríamos ningún problema si el Ministerio de Educación nos pide continuar con nuestro apoyo. Nosotros encantados, la educación no puede parar. Esto es apasionante, y si se trata de ayudar no vamos a decir que no. Ahora verán de una manera distinta a la televisión educativa.

¿El contenido que producen también es solicitado a nivel internacional?

Nosotros estamos asociados a ATEI (Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas), que reúne a más de 100 casas televisoras en Iberoamérica, nuestro contenido educativo está siendo visto y compartido en países como Colombia, Argentina, Costa Rica, México, entre otros.

¿Se ha suscrito un convenio económico con el MINEDU o se han proporcionado los contenidos de manera libre?

No hay remuneración monetaria. Todo ha sido ofrecido de manera gratuita como parte de la responsabilidad social de la Universidad San Martín de Porres. Lo único que hemos pedido es que se mantengan los reconocimientos a la institución, al canal y a los jóvenes que han trabajado estos programas. Que se mantengan los créditos y listo. Esperamos seguir trabajando de la mano del Ministerio de Educación de manera desinteresada. La televisión educativa es una herramienta poderosa, soñamos con esto y seguimos trabajando con una gran satisfacción.

¿Cuál es la expectativa que tienen ahora con el canal?

Nuestro interés no es monetario, es seguir trabajando para la educación. Necesitamos sumarnos más para seguir creciendo. Es importante señalar que estamos cerrando un convenio con la asociación “Aeroplano Inclusivo” para subtitular el contenido de nuestros programas para el público sordo. Ahora incluiremos el lenguaje de señas y ellos se han ofrecido a subtitularlos de manera gratuita, eso es bueno.

VIDEO RECOMENDADO

El plan “Aprendo en casa” empezó su emisión el lunes 6 de abril

Aprendo en Casa vía TV Perú y Radio Nacional