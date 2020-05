Los galanes de la televisión existen desde que se dieron las primeras pinceladas de ficción en el Perú, a mediados de los años 60, con telenovelas como “Simplemente María”. Ricardo Blume fue uno de los exponentes más destacados de aquella época. Apuesto y tremendo actor, requisitos esenciales para ostentar este título que para algunos actores representa la meta más prolija de su vida.

En los últimos tiempos, Christian Meier, Salvador del Solar, Paul Martin, Andrés Vílchez, David Villanueva, entre otros actores; han aparecido en populares teleseries y telenovelas peruanas en roles principales, interpretando al personaje masculino guapo y atractivo del que la joven más bonita de la historia se enamora.

Meier fue el galán de “Gorrión”, el hijo apuesto y engreído de los Maidana, a quien la inquieta e inocente Lucía Morelli (Marisol Aguirre) logra conquistar. En “Luz María” e “Isabella, mujer enamorada”, el hijo de Gladys Zender, Miss Universo 1957, también hacía suspirar de amor a las jóvenes de la historia.

Paul Martin tuvo el rol principal de la versión noventera de “Natacha”. El heredero de los Pereyra se convirtió en la obsesión de la malvada Elvira (Hilda Abrahamz), así como en el amor bonito de la humilde y sensible Natacha (Maricarmen Regueiro). Actualmente tiene el rol principal en “De vuelta al barrio". Tras apoderarse del corazón de la imponente Malena Ugarte, Pedro Bravo obnubiló de amor a la tierna maestra de escuela Ana Salas (Melania Urbina).

Andrés Vílchez se convirtió en el galán de las quinceañeras, luego de interpretar a Marco Vílchez en “Ven, baila, quinceañera”, el gran amor de Camila Souza-Sanguinetti Pastor (Flavia Laos). Al español David Villanueva, lo vimos cautivando el corazón de Fernanda Méndez (Magdyel Ugaz) en “Colorina”.

METAS ASPIRACIONALES

Hace algunos días, Nicola Porcella resaltó la buena acogida que tiene “Te volveré a encontrar”, telenovela donde comparte roles con Alondra García Miró y aseguró que está preparándose arduamente para convertirse en el “próximo galán de telenovelas”.

“La gente me escribe un montón y me felicitan por mi personaje, eso es muy bonito porque el público me está viendo en otra faceta de mi vida, más grande y maduro. Estoy contento con la aceptación, sobre todo porque es un producto que se hizo con mucho amor y profesionalismo”, señaló Porcella.

“Es súper bonito que te digan que soy el nuevo galán de telenovelas en Perú, también está Pablo Heredia y George Sebli, pero ellos son extranjeros, así que me siento feliz y es bonito cuando me escriben para decirme que estoy evolucionando. ¿Si me veo como el próximo galán de telenovelas? Claro. Sería bonito, por eso me sigo preparando bastante, no bajaré la guardia y me meta es seguir aprendiendo”, remarcó.

EL CONCEPTO

¿Qué es ser galán? Según la cuarta acepción de la Real Academia Española (RAE), galán es el “actor de teatro o de cine, de buena presencia y generalmente joven, que representa papeles principales de hombre enamorado o galanteador”.

LOS GRANDES SEDUCTORES

El libro “Los grades seductores y por qué las mujeres se enamoran de ellos” de la escritora estadounidense Betsy Prioleau ofrece un repaso a las características que tiene que tener un buen galán. A lo largo de la historia, algunos actores han marcado el camino de la seducción, y la realidad demuestra que no fueron los más apuestos ni los más ricos quienes fueron ganando la partida.

LA EDAD NO IMPORTA

Un galán de ficción puede tener 18 o pasar los 50 años, pero siempre debe ser guapo, inteligente y tener un gran sentido del humor; según opinión del actor Ramón García y las productoras Susana Bamonde y Margarita Morales. A continuación sus declaraciones:

RAMÓN GARCÍA

“El galán de TV es aquel hombre que por su atractivo y poder de seducción conquista a las mujeres, es el más guapo. Yo nunca he sido un galán".

SUSANA BAMONDE

“Es el hombre que todas desean tener a su lado, es atractivo, protector, seductor, varonil, galante. No es necesario que tenga una cara bonita o sea joven, pero debe actuar bien, pues si no actúa no se sostiene y por más galán que sea se ridiculiza y se ve fatal”.

MARGARITA MORALES

“Galán es el actor que tiene gran poder de seducción ante la cámara. No necesariamente tiene que ser musculoso y guapo, pero sí atractivo. Alguien que cuando entre en escena, ilumine el encuadre. Si se trata de una telenovela tradicional, el galán debe de cumplir con los requisitos de ser guapo y musculoso, pero eso no es necesariamente cierto, sino mira las novelas brasileñas donde el referente de galán es distinto, son todo lo contrario a atlético, guapo y musculoso. Como ejemplo tenemos a Antônio Fagundes. El galán debe seducir a la cámara y en el cásting te das cuenta de eso, hay actores que nacieron para estar delante de cámaras".