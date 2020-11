Han pasado cinco años desde que la serie animada “Phineas and Ferd” llegó a su fin; sin embargo, los fanáticos del programa lograron que Disney realice una nueva película titulada “Phineas and Ferb the Movie: Candace Against the Universe”, la cual está disponible en la plataforma Disney+.

En esta nueva película, la historia no se centrará en las alocadas aventuras de los hermanos Phineas y Ferb, mucho menos en las súper secretas misiones de Perry, el ornitorrinco. Esta vez, toda la atención recae en su sufrida hermana ‘Candace’, cuya voz volverá a estar a cargo de la actriz Ashley Tisdale.

A través de una conferencia vía Zoom, la actriz respondió algunas preguntas del diario El Comercio y habló sobre su regreso como ‘Candace’ luego de cinco años, sus expectativas con la cinta animada y cómo su personaje vivió la experiencia de ser secuestrada por alienígenas.

“Han pasado un par de años desde que hicimos la serie, estaba nerviosa. Mi voz bajó, y yo solo quería encontrarla, fue una locura. Ya sabes, sentí que volví de un salto y fue genial… ‘Candace’ está emocionada de que sea su película. ‘Phineas y Ferb’ ha sido una gran parte de mi vida durante años”, manifestó Tisdale.

“'Candace' siempre ha sido esa loca hermana mayor que intenta atrapar a sus hermanos, pero es genial ser la estrella de una película. Es asombroso, estoy emocionada de que mi nombre aparezca en el título”, añadió la actriz.

En esta segunda película de “Phineas and Ferb”, después de la cinta para la pequeña pantalla “Phineas and Ferb the Movie: Across the 2nd Dimension” (2011), ‘Candace’ afrontará una etapa de retos, ya que, inesperadamente, será secuestrada por extraterrestres y se encontrará en el espacio viviendo nuevas aventuras sin sus hermanos.

“La experiencia de ser secuestrada es un poco aterradora, pero, ella (Candace) siente que es muy especial y podría ser como una victoria. Ella se siente frustrada porque nunca atrapa a sus hermanos y, pues, un poco de separación de ellos podría hacerle bien. Tiene muchas experiencias de aprendizaje en el espacio… La película tiene muchas cosas que a los fanáticos les gustará”, precisó Tisdale sobre su rol en la cinta.

Hablan los productores

En la misma conferencia, los creadores y productores ejecutivos de “Phineas and Ferb”, Dan Povenmire y Jeff Marsh, se refirieron al regreso del clásico animado y por qué decidieron llevarlo al espacio.

“Hubo muchas ideas que exploramos antes. El espacio es divertido porque puedes inventar un mundo completamente diferente. Creo que eso fue lo divertido y nosotros sólo queríamos que fuera una gran historia épica y amplia… Tuvimos 222 episodios de un programa en el que hicimos mucha sátira de ciencia ficción, teníamos que encontrar cosas que no habíamos hecho antes”, manifestó Dan Povenmire.

“Y, sabes, crecimos en la era espacial. Uno de mis grandes héroes fue Neil Armstrong. Entonces, cada vez que vas al espacio, incluso una animación, es realmente genial. Tenemos que traer de regreso la aventura espacial. La belleza de ‘Phineas and Ferb’ es que funciona para todas las edades, el humor se disfruta al igual que las canciones pegadizas”, añadió, por su parte, Jeff Marsh.

Datos

Disney+, la reconocida plataforma de The Walt Disney Company, hará su lanzamiento oficial en Perú y América Latina el próximo 17 de noviembre.

Disney+ costará en nuestro país S/. 25,90 mensuales o S/. 259,90 al año. Además, la plataforma permitirá que se configuren hasta 7 perfiles, visualización 4K sin comerciales y la reproducción se podrá dar en cuatro pantallas en simultáneo.

