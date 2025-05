A inicios de este mes, te informé que Ashley Tisdale se llevó una gran sorpresa al ver cómo su sobrina Mikayla Tisdale interpretó a ‘Sharpay Evans’ en la obra de ‘High School Musical’ de su escuela. Realmente, la actriz vivió una experiencia inolvidable aquel día. La tiene tan grabada en su memoria que recientemente la exestrella de Disney brindó más detalles sobre lo ocurrido. Resulta que su hermana Jennifer llegó a pedirle prestado ropa de su personaje para que su hija pudiera actuar, pero la artista no aceptó. ¿Por qué tomó esa decisión? En las siguientes líneas te lo revelaré.

‘Sharpay Evans’: un personaje importante para Ashley Tisdale

Antes de darte a conocer lo prometido, recordemos bien quién es ‘Sharpay Evans’ y por qué ese personaje está tan vinculado a Ashley Tisdale. ¿Estás preparado(a)? Comencemos. Ashley, como muchos saben, es una actriz estadounidense, y en 2005 empezó a ganar fama al trabajar en la serie ‘Zack y Cody: Gemelos en acción’, interpretando a ‘Maddie Fitzpatrick’. Su nivel de actuación fue tan bueno que al año siguiente tuvo la oportunidad de dar vida a ‘Sharpay’, quien es una de las protagonistas de la saga de películas de ‘High School Musical’. Ahí, además de brillar en la actuación, demostró que sabe cantar y bailar muy bien, por lo que su popularidad llegó hasta las nubes, a tal punto de que, eventualmente, tuvo un spin-off (‘La fabulosa aventura de Sharpay’).

Ahora, si bien ya no ha vuelto a protagonizar un musical, es necesario decir que lo que hizo en la primera década del 2000 todavía sigue dando de qué hablar. Sin duda, formó parte de un equipo que marcó una generación y, por ende, es un gran orgullo para ella ver que miembros de su familia también se están vinculando a su legado. Pero, ¿por qué no fue capaz de prestarle ropa de ‘Sharpay’ a su hermana para que su sobrina pudiera actuar en la obra de su escuela?

Ashley Tisdale es una actriz, cantante, compositora, productora y modelo estadounidense. (Foto: Bryan Bedder / Getty Images for Bush's Beans) ×

Su hermana quería prestado el vestido de ‘Bop to the Top’

En una entrevista que le hizo People en el evento de lanzamiento de ‘Bush’s Bluey Baked Beans’ en CAMP en la ciudad de New York, Ashley contó que su hermana Jennifer intentó tomar prestado el vestido de ‘Bop to the Top’ de su recordado personaje para Mikayla, pero le dijo que no podía hacer eso debido a que es “icónico”. Y tiene sentido, ya que si algo malo le llegara a pasar a esa prenda, lo lamentaría bastante.

“Está todo en mi trastero. De hecho, tengo toda su ropa (de ‘Sharpay’) de la primera película, claro”, indicó después la artista. “Pero mi hermana fue una genio y, literalmente, hizo todo eso por mi sobrina”, subrayó Ashley, que eventualmente vio a su sobrina actuar con ropa que su madre consiguió por su cuenta.

Mikayla Tisdale es la sobrina de Ashley Tisdale que dio vida a ‘Sharpay Evans’ en la obra de ‘High School Musical’ de su escuela. (Foto: @ashleytisdale / Instagram) ×

Su sobrina no le pidió ningún consejo

“Pensé que mi sobrina me pediría cualquier consejo. No. Lo hizo sola. Me dijo: ‘Voy a hacerlo a mi manera’. Y me sorprendió todo, los atuendos, todo”, recordó. Luego bromeó al decir que en verdad quería que Mikayla interpretara el personaje de ‘Gabriela’. “Estaba un poco decepcionada de que le tocara Sharpay. Es broma. Creo que es solo porque soy su tía. Ella dice: ‘¡Dios mío!’. ¿Sabes? Pero lo hizo genial”, aseveró la actriz que también hace poco indicó que su hija Jupiter se había obsesionado con ‘High School Musical 2’ y que simpatizaba bastante con su personaje.

Películas de Disney en donde Ashley Tisdale interpretó a ‘Sharpay Evans’

‘High School Musical’ (2006)

‘High School Musical 2’ (2007)

‘High School Musical 3’ (2008)

‘La fabulosa aventura de Sharpay’ (2011)