Desde su lanzamiento en noviembre del 2019 (para EE.UU.), la plataforma de streaming Disney+ ha logrado conquistar a gran parte del mundo gracias a su contenido único que incluye una variedad de producciones pertenecientes a Marvel, Nat Geo, Lucasfilm, Pixar y Walt Disney Studios.

Es importante mencionar que su ingreso a los Estados Unidos se vio acompañado de más de un millón de suscriptores en tan solo seis horas desde su lanzamiento. Debido a la gran acogida y gran cantidad de descargas, la plataforma sufrió de problemas técnicos, los cuales fueron inmediatamente arreglados por Disney.

¿A qué se debe su crecimiento en tan poco tiempo?

Tras el anuncio de la llegada de esta nueva plataforma, muchos medios se cuestionaron qué tanto impacto iba a tener frente a su competidor principal, Netflix. Desde el anuncio oficial estaba claro que la nueva plataforma iba a contener un catálogo extenso con más de 500 películas y 7500 series.

De igual forma, Disney+ no se iba a conformar con solo transmitir todos sus clásicos y series, ya que también se sabía lo impactante que iba ser generar contenido exclusivo. ¿Qué hizo Disney para adquirir tanto éxito en tan poco tiempo?

Fueron las 25 series y 10 películas originales y exclusivas que se lanzaron paulatinamente en su primer año dentro del mercado. Y sí, estamos hablando de series como “The Mandalorian”, basada en el universo “Star Wars”. Así como nuevos documentales y programas como “High School Musical: The Series”, “Marvel Hero Proyect”, “Pixar In Real Life”, entre otros más. De esta manera, fanáticos del mundo de Star Wars o Marvel no se iban a quedar con las ganas de ver estas nuevas producciones que solo las iban a encontrar en esta plataforma.

Asimismo, la pandemia y los estados de emergencia cambiaron los hábitos de las personas. El cierre de las salas de cine por la pandemia del Covid-19 obligó a las personas mantenerse entretenidas con el contenido streaming para no salir de casa y evitar exponerse al virus. Un estudio de Comscore reveló que esta actividad aumentó en un 32% desde mediados de diciembre del 2019 hasta junio del presente año. En efecto, Disney optó por estrenar películas en la plataforma que se vieron afectadas por el cierre de taquillas, como es el caso de “Mulan”.

¿Disney+ superará a Netflix?

Tras su lanzamiento en Europa, Disney+ logró un registro alto de suscriptores en sus primeros cinco meses con 50 millones de usuarios a nivel mundial, algo que se veía pronosticado en tres años con una meta de entre 60 y 90 millones a fines del 2024.

Vale resaltar que Netflix sigue siendo el líder en la lista de plataformas streaming con más de 167 millones de usuarios, no obstante, Disney ha logrado la tercera parte de ese número en menos de medio año.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

TE PUEDE INTERESAR