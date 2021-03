Ricardo Morán utilizó sus redes sociales para contar que el Reniec volvió a negar la posibilidad de registrar a sus hijos Emiliano y Catalina. A finales del 2020, el productor de televisión había brindado detalles de la complicada situación de los gemelos en Perú al “no tener DNI y vivir como ilegales”.

A través de stories de Instagram, Ricardo Morán compartió una actualización sobre el caso de sus hijos tras haber apelado a la decisión del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC).

“Llegó la respuesta del Reniec a mi apelación sobre el registro de mis hijos”, escribió en sus historias de Instagram. “Pelearemos”, escribió en un segundo post.

Asimismo, utilizó su feed de Instagram para compartir una fotografía suya junto a Emiliano y Catalina en la que luce muy sonriente. La instantánea estuvo acompañada de un mensaje en el que asegura que “vamos a ganar la guerra”.

“Familia completa. Vamos a pelear hasta que Reniec tenga que inscribir a mis hijos. La negativa que nos han dado hoy solo demuestra lo cerrado y desactualizado que es el marco legal peruano. Nos han tirado la puerta en la cara, pero vamos a ganar la guerra”, escribió.

¿Por qué no puede registrar a sus hijos en el Reniec?

En diciembre del 2020, Ricardo Morán explicó al programa “Más vale tarde”, conducido por Mathías Brivio, la negativa se debe a que sus hijos solo tienen un padre. En la entrevista, contó detalles de la situación.

“Es un proceso complejo y las leyes no están a la altura de los avances tecnológicos. Cuando la ley del derecho de familia (se escribió) fue en el 36, cuando nada de esto existía, por eso un hombre solo no puede inscribir a sus hijos en Perú, por eso mis hijos no tienen ningún registro y viven en Perú como ilegales, no tienen DNI y no pueden salir del país porque la ley y RENIEC me han negado, con un documento, que los inscriba”, señaló.

