Mario Hart apoyó a su esposa Korina Rivadeneira, quien fue sincera y confesó estar “exhausta emocional y psicológicamente” por la maternidad. Sin embargo, sorprendió bastante cuando indicó que no comparte la “crianza moderna” que aplica la mamá de sus hijos.

Además, reveló que por este motivo él y Korina “chocan” por eso, ya que Mario Hart cree en la “crianza tradicional”.

“Yo lo apoyo al 100%, estos temas de la educación y enseñanza respetuosa, yo choco mucho con ella porque hay cosas que me parecen ilógicas en la forma de crianza moderna, yo soy muy tradicional y a mí me criaron de una manera, mis padres me hicieron bien”, expresó.

El conductor de ‘Mande quien mande’ enfatizó que no ve nada malo en gritarle a los niños para que “vean quién manda” en la casa.

“Si hay que gritar, se les grita, obviamente sin agresiones, pero si tienes que levantar la voz y hacer ver quién manda en casa, y quien es el papá y que ellos tienen que obedecer y hacer caso yo no le veo absolutamente nada de malo, pero ella sí, ella ve muchas redes, en las redes están inundadas de que no le puedes gritar a tus hijos”, manifestó.

Korina Rivadeneira se despidió entre lágrimas de la nana de sus hijos

La modelo e influencer se tomó un tiempo para agradecer en sus redes sociales a las nanas de sus hijos por su apoyo en su crianza. Pues, tal como lo dijo en sus historias, ha estado muy ocupada trabajando recientemente y ellas han sido de mucha ayuda.

Además, Korina Rivadeneira también reveló muy conmovida que una de ellas, quien cuidaba a Marito, ha decidido priorizar a su propia familia y dejará de acompañarlos en casa. Además, se animó a destacar algunas de sus cualidades.

“A Mariangel la vamos a extrañar muchísimo, ella se encargaba de Marito y ya no puede estar porque ama a sus hijos y quiere pasar más tiempo con ellos, así que se nos va”, dijo en su cuenta de Instagram.