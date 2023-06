Marvin Bancayan, esposo de Katy Jara, fue acusado por la madre de su hijo por desentenderse del menor de edad desde hace 17 meses. Según Fabiola de la Cruz, el esposo de la cantante ha sido denunciado por pensión de alimentos y tiene orden de captura.

“Es un total de 36 mil soles que está debiendo... tiene orden de captura. Él se desentendió totalmente. Cuando el bebé nació, él lo vio como tres veces y yo como esposa (por Kathy Jara) le pido que cumpla con su hijo ¿no?”, dijo Fabiola en el programa ‘Magaly tv: La firme’.

Tras la denuncia, el programa de espectáculos se comunicó con Bancayan, quien terminó aceptando la deuda. También dio su descargo correspondiente explicado qué es lo que le ha motivado a no pasar el dinero que le corresponde a su menor hijo.

“Mi hijo no tiene un cuidado adecuado, no tiene el peso adecuado y tiene el dedo roto. No sé qué le pasó y hasta tiene ácaros... recién nacido también tuvo una operación de hernia”, indicó el esposo de Katy Jara.