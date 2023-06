“Transformers: El despertar de las bestias” llega a los cines de América Latina este 8 de junio pero las primeras críticas negativas parecen opacar la expectativa de esta cinta que tiene como gran atractivo su rodaje en ciudades peruanas como Cusco o Ica.

Según medios estadounidenses, la cinta dirigida por Michael Bay debe recaudar en su primer fin de semana US$ 155 millones en todo el mundo. Sin embargo, la afluencia de los comentarios negativos en su contra, ha hecho que el puntaje de la crítica de la película decaiga. Mientras que en Bumblebee sigue teniendo una sólida puntuación del 91 % en Rotten Tomatoes, “Rise of the Beasts”, su nombre en inglés, ahora ha bajado al 55 % después de abrir en un 70 %.

"Transformers: El despertar de las bestias" fue filmado en los departamentos de Cusco y San Martín. (Foto: Paramount) / Paramount

Pese al negativo panorama inicial, falta saber qué opinará el público después de ver la película. Además, el que sea antecedida por una crítica en contra, no quiere decir que la gente dejará de verla. La mayoría de las personas se dirigen a una película de “Transformers” esperando una cosa en particular.

En el caso del Perú, la expectativa por ver las escenas rodadas en Cusco o Ica, es grande y es casi seguro que esto hará de la cinta un éxito, al menos en esta parte del mundo.

A pesar del bajón en la puntuación sufrido por “Rise of the Beasts”, esta cinta es la que mayor calificación tiene de la saga. Solo por mencionarla, la cinta original marcó una puntuación total del 57% en Rotten Tomatoes.

Sobre la película

“Transfomers: The Rise of the Beasts” comenzó a escribirse en marzo de 2019 a manera de secuela de la taquillera “Bumblebee”.

El rodaje de “El despertar de las bestias” arrancó en junio del 2021 en Los Ángeles, California. Entre agosto y octubre el equipo se trasladó al Perú, donde se filmaron escenas en ciudades muy turísticas como Cusco, Ica (Nazca) y San Martín (Tarapoto). Las últimas tomas de la cinta se filmaron el 20 de octubre en Brooklyn y Montreal.

La trama de “Tranformers 7″ está ambientada en los años 90, cuando la lucha entre los Autobots y Decepticons se ve expandida por la adición de los Maximals y Terrocons. La película permitirá adentrarnos en el pasado de Optimus Prime y las circunstancias que lo llevaron a convertirse en el líder que conocemos.

Las primeras críticas internacionales

A inicios de esta semana, las primeras impresiones de “Transfomers: The Rise of the Beasts” fueron variadas. Transcribimos algunas, a continuación:

Las Positivas:

“Varios personajes clave de “Rise of the Beasts” terminan enfrentándose a la muerte, lo que convierte a la película en una fábula de lealtad y sacrificio. No digo que este sea Rutger Hauer que muere bajo la lluvia en ‘Blade Runner’, pero sigue siendo la rara película de ‘Transformers’ que convierte a sus personajes de heavy metal en figuras de emoción. Las batallas son espectáculos de choque de bobinas y engranajes rotos, escenificados como si Optimus, Scourge y el resto fueran caballeros o gladiadores. El uso de Wu-Tang, Biggie y, en un momento estratégico, ‘Mama Said Knock You Out’ de LL Cool J te hace preguntarte cómo estas películas se las arreglaron sin hip-hop. Hay una grandilocuencia incorporada en el material, pero que se diga que las películas de ‘Transformers’ se han transformado. Ya no son el tipo de diversión que tienes que odiar...”: (Variety)

“La película se beneficia enormemente de sus locaciones, incluida la ciudad de Nueva York (y Montreal reemplazando a la misma) y especialmente Perú, incluida la hermosa ciudad histórica de Cusco y las ruinas de Machu Picchu... Seamos realistas, ver a esos Transformers transformarse nunca pasa de moda. Estas figuras de acción de Hasbro y sus encarnaciones en pantalla son capaces de convertir incluso al adulto más maduro y hastiado en un niño asombrado que solo quiere tirarse al suelo y jugar con ellos”: (The Hollywood Reporter)

Las negativas:

“Inerte e incapaz de aprovechar sus mejores características, incluido un carismático Anthony Ramos y un elenco de voces increíblemente estelar (como Michelle Yeoh y Pete Davidson), ‘Transformers: Rise of the Beasts’ está lejos de ser el puntapié inicial del verano en los cines. Las ambiciones de la película ascienden a las mismas alturas que tu hermano pequeño golpeando sus juguetes juntos”: (Inverse)

“Todo tiene un vago final parcial, como si el director Steve Caple Jr y el cerebro de cinco personas responsables del guión confiaran en la familiaridad de la audiencia con la forma de una película para llenar los vacíos que han dejado”: (The Guardian)