Los fanáticos de la saga Transformers están ansiosos por sumergirse en la emocionante nueva entrega, “Transformers: Rise of the Beasts”. Y al igual que en las películas de Marvel, muchos se preguntan si esta entrega también contará con una escena post-créditos que deje a los espectadores con ganas de más, pues aquí te contamos si tiene o no.

¿Tiene “Transformers: Rise of the Beasts” escena post créditos?

Sí, “Transformers: Rise of the Beasts” tiene una escena post-créditos que no querrás perderte. Sin embargo, antes de continuar leyendo, debemos advertirte que revelaremos algunos detalles, por lo que esta nota contiene spoilers.

La escena extra nos sitúa después de la batalla final de la película. Vemos al protagonista, Noah, regresando a su hogar en la ciudad de Nueva York. Posteriormente, lo vemos trabajando en un automóvil, reemplazando sus partes originales por otras. En ese momento, su amigo Reek llega y le advierte que deje en paz al vehículo, ya que no funcionará. Pero, para sorpresa de Reek, el automóvil se transforma en un Autobot, revelando que Noah ha adquirido un nuevo aliado en la lucha contra las fuerzas malévolas.

Esta escena post-créditos deja abierta la puerta a nuevas posibilidades y emociona a los fanáticos, ya que sugiere que la historia de “Transformers: Rise of the Beasts” continuará en futuras entregas, expandiendo aún más el universo de los Transformers.

Si eres un amante de la acción y los Autobots, asegúrate de quedarte hasta el final de “Transformers: Rise of the Beasts” para disfrutar de esta emocionante escena post-créditos.

La nueva entrega de Transformers promete llevarnos a nuevas aventuras y presentarnos a nuevos personajes en una batalla épica entre Autobots y Decepticons. Con la adición de esta escena post-créditos, los fanáticos estarán aún más emocionados por lo que depara el futuro de la franquicia Transformers.

