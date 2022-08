El humorista Pablo Villanueva, conocido por su nombre artístico Melcochita, rompió su silencio y habló tras las declaraciones de su hija Yessenia Villanueva, quien recientemente denunció que su padre la agredió y abandonó en Estados Unidos.

El sonero rechazó que le esté cobrando a su hija por haberle dado una ayuda económica para que viaje a Estados Unidos. Es más, según confesó en una reciente entrevista con Trome, Pablo Villanueva reconoció que la ayudó a conseguir empleo.

“No entiendo por qué dice esas cosas, yo creo que solo quiere figuretear, nadie le ha hecho nada, solo quiere llamar la atención. Yo he estado en Estados Unidos con ella, le he conseguido trabajo de cocinera en un local de un amigo y yo he presentado algunos videos donde hemos estado juntos estuvimos juntos con Susan, con Pablo, no está abandonada”, aseguró Melcochita.

“Yo he gastado 6 mil dólares para que viaje, siempre me he preocupado por mis hijos, por mi familia. Ella me dijo que cuando empiece a trabajar me iba a pagar, pero es mi hija, si paga bien y sino, pues qué voy a hacer. Yo no le estoy cobrando.... pero no entiendo porque la ayudo y después sale quejándose. Yo estoy en otro mundo, quiero vivir tranquilo, y al parecer, ella quiere figuretear”, agregó el humorista.

Yessenia Villanueva denuncia maltrato

En la última edición de “Magaly TV, la firme”, Yessenia Villanueva denunció que tuvo una fuerte discusión con el humorista, quien la habría abofeteado e intentó cobrarle los 6 mil dólares que le dio para costear su viaje al extranjero.

Además, Villanueva contó que su padre la golpeó e insultó cuando fue a ver a sus hijas a Estados Unidos. Todo comenzó cuando compró unas cosas para enviarle a su nieta en Perú y le pidió a su papá que se las llevara.

“Mi papá como que se tocó de nervios, yo lo comprendo por tantos problemas, me tiró una cachetada, me mentó la madre y me dijo que soy una vaga, que no me gusta trabajar, cuando todo el mundo sabe que de todos los Villanueva, yo soy la más trabajadora”, señaló.

“Mi papá me ha visto así y me dejó tirada en el suelo y se subió a un taxi que lo venía a recoger. Fue el chofer que se bajó y me ayudó. Yo no me acuerdo más”, agregó Yessenia Villanueva.