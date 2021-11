Milena Zárate no aguantó que Isabel Acevedo dijera que ha ganado con nombre propio “Reinas del Show” y le recordó que si es conocida en gracias a su polémico romance con Christian Domínguez, ya que fue acusada por Karla Tarazona de meterse en su relación con él.

“Cuando tú te haces conocida de esa manera, ahí vienen las consecuencias. Es una cruz que va ser super complicado de sacársela (…) Ahora tampoco van a recordar a ‘Chabelita’ como la reina, eso va a pasar a segundo plano”, dijo la colombiana al diario El Popular.

“Un programa no te va a cambiar la imagen, lo que te cambia son los hechos (…) Esas cosas son las que a ella la sepultan. Las palabras se las lleva el viento, no cambian lo que tú has hecho en tu pasado, no va a cambiar la imagen que tú tienes”, agregó.

Milena, quien también fue concursante del programa que conduce Gisela Valcárcel, hizo hincapié en que si la ‘Chabelita’ se coronó como la ganadora del reality de baile fue por la votación del jurado y no por la aprobación de los televidentes y eso no le da tanto mérito a su triunfo.

“El hecho que haya ganado es porque así lo decidió el jurado, pero falta ver que la aceptación que tiene con el público, no es tan buena. Esa imagen lo va a cambiar ella sola con su trabajo y con el respeto que se gane de la gente”, apuntó.

Finalmente, la cantante dijo que espera que la bailarina “no se le suban los humos”. “(Que no) crea que ha ganado el cielo, y termine de fregarla. Le aconsejaría que siempre actué con humildad y trate de hacer las cosas de la mejor manera. Uno aprende de los errores, y los errores se comenten una vez”, sentenció.

