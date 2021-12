El periodista deportivo Peter Arévalo, más conocido como ‘Mr. Peet’, se refirió por primera vez sobre su salida de “Esto es Guerra” en el 2019, luego de pasar una larga temporada como narrador del reality.

El comentarista brindó una entrevista al canal de YouTube ‘Perú Bonny’, donde reveló detalles inéditos de los motivos que desencadenaron su alejamiento del reality de competencia de América Televisión.

“Yo regreso en el 2019, cuando termina la historia de Combate de ATV, no iba más, regreso en el 2019 con Gian Piero a ‘Esto es Guerra’, y de repente yo asumí demasiado mi papel, porque soy un tipo muy pasional, muy peleón”, señaló ‘Mr. Peet’.

El periodista confesó que sus inicios en “EEG” no fueron nada agradables. “Yo sentía que nos habían llevado a los combatientes a ridiculizarnos. Yo sentía y lo decía en pleno programa en vivo”.

¿Por qué se fue de “Esto es Guerra”?

Peter Arévalo contó que, previo a su salida, debía ir a narrar para el canal Fox Sports, y que, al regresar al reality de Pachacamác, su salida ya habría sido decidida.

“Cuando regreso me habían hecho una cama de…, me habían hecho una camaza, no una camita, un camarote me habían hecho. No sé quién se quejaría. Ustedes saquen sus conclusiones”, continuó contando al canal de YouTube.

“Así que quisieron renegociar y yo no acepté y me fui. Ese es el tema. No hay traición de ningún lado. Siento que más bien a mí me traicionaron. Sí, yo siento internamente que a mí me traicionaron; a mí sí me traicionaron. De mi parte para ellos no hubo ningún tipo de traición”, añadió.

