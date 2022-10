Óscar López Arias atraviesa un duro momento. Y es que según dio a conocer el propio actor, a través de su cuenta de Instagram, su madre falleció y él se despidió de ella con una estremecedor mensaje que compartió con sus seguidores en esta red social.

“Mi viejita se murió hoy, en el hospital donde me parió hace 45 años. Entré al mortuorio a reconocer su cuerpo. Estaba tapado con una tela verde. Un papelito tenía sus datos pero no lo leí, ya la había reconocido a mi mamá. La besé despacio, seguía tibia”, escribió inicialmente.

“Murió sin canas. Nunca se pintó el pelo y lo presumía siempre. Me despedí, la volví a tapar. Salí pensando: ya no me va a llamar, ya no me va a mandar memes. Ya no me va a escribir por whatsapp y no podré corregir sus faltas ortográficas. Tampoco la podré llevar a Chincha, donde estuvimos hace unos días”, indicó.

“La casita de campo también la estaba haciendo para ella. Siempre le decía que todo estaba bien conmigo, en casa, con la familia, la chamba, con todo. Siempre le mentí y la dejaba tranquila, entonces tomábamos un pisco para celebrar.- ¡Salud! Estoy orgullosa de ti -decía. Como cuando falsificaba las notas en el cole y ella tranquila”, continuó.

“Es la primera vez que me despido sin que me pida platita. Ya para qué pues. Me preparé para este momento pero siento que no fue suficiente. Tú que estás leyendo discúlpame, escribo porque quizás aún no me lo creo. Madre, tupananchiskama (hasta volvernos a encontrar)”, finalizó en su texto.

Sus palabras estuvieron acompañadas por un video, en el que mostró momentos felices que vivió junto a su progenitora y la bella relación que mantenía con ella. Algunos de sus amigos y colegas como Nicolás Galindo, Cristina Rivero, Magdyel Ugaz, entre otros le dejaron mensajes de apoyo.

“Lo siento mucho, hermano querido. Te abrazo fuerte”, “Mucha fuerza Óscar. Gran abrazo”, “Lo lamento tanto, mucho amor y fuerza para ti”, “Te mando todo el amor del mundo, te quiero, te adoro y te amo siempre, mi pata sucia…”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en el post.