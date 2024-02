La cantante Pamela Franco admitió que tuvo una relación sentimental con el futbolista Christian Cueva, en el año 2018, a pesar de que este tenía una relación e hijos con su aún esposa, Pamela López.

Durante su presentación en el programa ‘Mande quien mande’, la artista abrió su corazón y confesó su vínculo con el exjugador de la selección peruana y Alianza Lima:

“Sí, tuve una relación sentimental con Christian Cueva. Me involucré con él en el año 2018, fue en idas y vueltas. Era un tema bastante complicado. Él entraba en temas de mentiras, me decía una cosa, mostraba otra cosa. En ese momento de mi vida, creí el mismo cuento que muchas han creído. Hoy en día, volteó y digo ‘¿qué me pasó?’. Lo mismo de siempre. Me dijo que no estaba. Habían cosas que me hacían pensar que ya no estaban”, indicó Franco.

Por esa razón, la cantante pidió perdón a Pamela López, aún esposa del deportista, quien hace unas semanas anunció su separación producto de esa infidelidad:

“Esta mochila lo llevo cargando hasta en la relación con Christian y él lo sabe. Acepto mi error, hace muchos años cometí la peor decisión de mi vida. No me justifico y lo acepto. También sé que hubo personas lastimadas. Hoy, que soy mamá, que quise construir una familia, entiendo mucho más. Que me perdone la señora Pamela López por el daño que le causé en ese momento. uno en ese momento no mide las decisiones de sus actos, de sus decisiones. La verdad es que nada es justificable para un acto de esa magnitud”, mencionó.

Niega apoyo económico

Asimismo, Pamela Franco negó que Christian Cueva le haya brindado apoyo económico durante el tiempo en el que estuvieron juntos. Descartó que el futbolista le haya comprado un departamento, ropa o joyas.

No obstante, admitió que ‘Cuevita’ sí le pagó algunos viajes.

“Me metí en un juego en el que cada vez estaba más grande, que no podía parar. Se iba avanzando, él con sus actitudes. No me ha ayudado económicamente. Lo único que pagó son los viajes, los pasajes. Después, a mí no me ha dado ningún sol. Que me investiguen qué tengo en mi propiedad. No tengo nada de él. Dijeron que él me había comprado un departamento, pero nada”, contó.