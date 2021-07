A través de su Storie de Instagram, el actor Paul Martin contó a sus fans que sigue con su proceso de rehabilitación y aún no sabe cuándo podrá volver a las grabaciones de la serie “De vuelta al barrio”. El artista peruano, que da vida a Pichón Bravo, sufrió un accidente en el pie que lo alejó de la serie desde inicios de este año.

“Rehabilitación. Cada vez más cerca. Trabajando duro para regresar más fuerte”, escribió en los videos donde aparece realizando una serie de ejercicios.

En otro video publicado en su perfil de Instagram, Paul contó que está mejorando; sin embargo, aún no sabe cuándo lo veremos nuevamente en las pantallas. “Este video es para contarle a los hinchas de la serie de ‘De vuelta al barrio’ que me muero de ganas regresar, me muero de ganas de volver al barrio, pero todavía no se puede”, dijo al inicio del clip.

“Estamos trabajando fuerte y justamente para eso, esta semana hay una prueba, que esperemos que todo salga bien; es decir, cada vez está más cerca ese regreso. Les mando un abrazo, todo mi cariño y toda la mejor vibra para ustedes”, agregó.

