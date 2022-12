Días atrás, Magaly Medina sorprendió luego que en su programa elogiara al actual esposo de Jessica Newton, Fernando Sánchez De Lamadrid. La conductora de “Magaly TV: La Firme” aseguró la pareja de la organizadora del Miss Perú jamás se iría 11 horas a un sauna y no tendría las actitudes que tiene Deyvis Orosco.

“Yo no creo que él no iría jamás a un sauna, ni a la puerta de un sauna. Hay diferencias abismales, sociales, culturales, de educación... Dicho sea de paso, Fernando siempre me ha caído bien, es un caballero. Yo creo que al esposo de Jessica, si algo hay que reconocerle, es que es impecable en su comportamiento, ama a su mujer”, expresó la ‘urraca’ en su programa luego de escuchar cómo defendía Jessica Newton a su yerno.

Tras ello, Jessica Newton fue consultada por sus seguidores sobre qué opinaba de los comentarios que hizo la conductora de televisión.

“¿Cómo tomas los halagos que hizo Magaly a tu esposo?”, le preguntó una curiosa usuaria a la empresaria en Instagram. A lo que la mamá de Cassandra Sanchez De Lamadrid respondió: “Con cariño, compartimos mucho tiempo juntos”.

¿Jessica Newton quiere amistarse con Magaly Medina?

Jessica Newton fue consultada sobre la posibilidad de que haga las paces con Magaly Medina, de quien está distanciada ya hace algunos meses. Sin embargo, la organizadora del Miss Perú descartó que haya un acercamiento entre ambas.

“La verdad que vivo tan agradecida y feliz por todos en la familia, pero sobre todo por mi nieto que me tiene totalmente loca y veo la vida desde otro punto de vista, con tanto amor y energía nueva. Después de la pandemia y del nacimiento de mi nieto, soy una mujer que mira la vida desde una perspectiva totalmente diferente. No perdería mi tiempo peleando con nadie”, puntualizó durante la presentación de las candidatas departamentales del Miss Perú 2023

“Es que todo el mundo debería perdonar. Nadie puede vivir culpando a los demás, nadie puede vivir feliz atacando a los demás. Es una carga demasiado pesada, es algo que no te permite ser feliz, yo voy ligera, pero perdonar no es olvidar”, acotó.

Jessica Newton es consciente de que Magaly Medina no dejará de hacer comentarios respecto a ella y algunos miembros de su familia en su programa de ATV, por ello, prefiere ver películas en el horario que se transmite “Magaly TV: La Firme”.

“(Parece que Magaly no te va a soltar, ni tampoco a Deyvis ni a tu hija) Por eso, a esa hora veo películas. Así como le digo a la gente que se bañe y también que vea películas, más en este tiempo de Navidad donde la gente puede ver finales felices”, dijo.