La cantante Thamara Gómez fue invitada al programa “Mujeres al mando” para hablar de sus proyectos musicales y también contó detalles de su vida privada. Su mayor confesión fue que vivió en una relación tóxica hace algunos años.

En conversación con Karla Tarazona y Thais Casalino, la cantante se sinceró y dijo que estuvo en una relación tóxica por casi año y medio, donde le prohibían utilizar vestidos, maquillarse o usar prendas cortas.

“Yo pasé por una relación tóxica, me prohibían como me vestía, que me tenía que vestir así, que tenía que maquillarme así y definitivamente me conozco, no lo permití. Puse fin a esa relación y ahorita estoy tranquila”, contó Thamara.

“Estuve como un año y medio. Al último él la estaba fregando, me di cuenta que él era el culpable cuando a mí me hacía sentir culpable, me decía como me vestía y eso no debe ser así. Me decía que no podía maquillarme mucho, salir en vestido o blusa chiquita”, añadió la cantante.

Por otro lado, Thamara Gómez también se refirió a las declaraciones de “Robotín”, quien señaló que terminó su relación con su pareja porque asistió a una fiesta mientras él estaba de viaje.

“Me tomé el tiempo de ver las imágenes y porque su pareja se fue de fiesta (terminó su relación) eso está mal, estar en una relación no significa que no vas a salir a fiestas”, declaró Thamara.

