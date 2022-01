Tony Succar atraviesa un gran momento en su vida después de convertirse en padre por primera vez. El percusionista celebró la primera semana de vida de su hija presentándola a sus miles de seguidores de Instagram.

El exjurado de “La Voz Perú” compartiendo fotografías y videos de su pequeña, a quien decidió nombrar Emma.

“Hace una semana cambio mi vida de una manera tan mágica que es difícil describir o imaginar, es un amor tan grande que nunca había conocido. Emma mi princesa japonecita, llegaste para darle más sentido a nuestras vidas, eres pura felicidad y amor”, escribió en las primeras líneas.

Asimismo, agradeció a su esposa Lauren por ser una mujer maravillosa y fuerte. “Gracias Dios por esta bendición, la más grande que he sentido en mi vida. @laurensuccar te amo tanto, eres una mamá maravillosa, una mujer tan fuerte, no hay palabras para decirte cuanto te admiro. Eres una beast mode super woman! Emmachan mi baby sugar de mi vida ahh. Te amo tanto no puedo contigo. Babero para el papá pleaseeee, mi gente, ¿Se parece algo a mí?”, acotó.

Finalmente, Succar expresó su admiración y respeto a todas las mujeres que son madres.

“Quiero aprovechar y darles mi admiración y respeto a todas las mamis del mundo, día de la madre se debe de convertir en mes de la madre, el sacrificio y amor de una madre es algo de otro mundo. Se merecen 100 Grammys cada una. Qué viva todas las mamis del mundo”, acotó.

VIDEO RECOMENDADO

La India estrena “Mi propiedad Privada” bajo la producción de Tony Succar

La salsera La India acaba de lanzar el tema peruano "Mi propiedad privada" en versión salsa. https://elbocon.pe/boconvip/la-india-realizara-su-primer-concierto-virtual-y-rendira-homenaje-a-celia-cruz-nndc-noticia/