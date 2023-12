Wendy Guevara y Nicolla Porcella se convirtieron en los favoritos de ‘La Casa de los Famosos México’ al mostrar cierta química que no pasaba desapercibida entre sus seguidores. En una reciente entrevista que ‘La perdida’ concedió a Yordi Rosado, ella se animó a hablar de sus sentimientos hacia el peruano.

Guevara confesó que cuando ingresó al reality se fijó en Nicola por ser muy guapo, pero tenía claro que lo iba a eliminar para seguir en competencia; sin embargo, la situación cambió cuando él se volvió parte de su equipo y empezó a conocer su personalidad.

“Sí, me gustaba, Nico. Primero lo queríamos sacar (del reality). Yo sí dije que guapo, Nicola se me hizo más bonito. Él se metió al cuarto de nosotros y se quedó. Lo fui conociendo y me descubrí que es muy buena persona, es muy lindo”, dijo en su entrevista con Yordi Rosado.

La química que se generó entre ellos tomó por sorpresa a Wendy, quien reconoció que esos sentimientos le generaron temor.

“Me dio miedo que me estaba enamorando de Nicola. Un día pensé: ‘¿Y si salgo y después que sea mi novio el Nicola?’ Empecé a verle todo lo bueno a Nico. Me imaginé muchas cosas. (Me dije) La estoy caga*** porque esto es un juego, muchos de aquí no nos vamos a ver, cada quien va a tomar su camino… Me voy a enamorar de Nicola”, añadió.

Finalmente, señaló que fue un poco distante con él cuando terminaron el reality porque aún tenía sentimientos encontrados y era consciente de que para Nicola Porcella la situación era un juego, como parte del programa.

“Yo me imaginé eso. Yo con el Nico. Me imaginé todo, pero dije ‘no, tengo que poner un alto’ (…) Nadie se fija en lo que yo sentía, esa fue mi manera de cuidarme. Él es buena onda, es buen chavo, lo está tomando a juego, yo también, pero no sé qué me estaba pasando”, sentenció.