Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain no son la misma persona, pero a ellas les costó que los demás se dieran cuenta de ello. Antes de que se conocieran por sus respectivos trabajos en Hollywood, ellas fueron confundidas múltiples veces por sus amigos cuando estudiaban en Nueva York. No son las únicas intérpretes de que se parecen.

"Fui a la universidad en Nueva York y Jess también y hubo muchas veces (que nos confundieron). La primera vez fue cuando fui a un Starbucks y me confundían con alguien llamada Jess. Fui al cajero y me dijo 'no, Jess, tu bebida está allá'", contó Bryce Dallas Howard en entrevista con el Show de Graham Norton.



El caso de Bryce Dallas Howard y Jessica Chastain no es del todo único en Hollywood. En varias oportunidades Elijah Wood (El Señor de los Anillos) ha sido confundido con Daniel Radcliffe (Harry Potter).

Otro sorprendente parecido ocurre entre Logan Marshall-Green de la serie "The OC" y Tom Hardy de "The Dark Knight Rises". La barba hace que ambos sean prácticamente indistinguibles.

Un caso similar ocurre entre famosas de diferentes disciplinas, como la actriz Zooey Deschanel de la serie "New Girl", quien guarda un parecido sorprendente con la cantante Katy Perry.