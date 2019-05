"Avengers: Endgame": elenco celebró así los 11 años de estreno de "Iron Man"

Robert Downey Jr. compartió, vía Instagram, un video donde se ve a parte del elenco de "Avengers: Endgame" celebrando los 11 de estreno de "Iron Man", la primera de las 22 películas del Universo Marvel que vió la luz en mayo de 2008.

"#Happy 11th #Birthday to the 1st #IronMan film, released on this day in 2008... #TeamStark #thankyou (🎥 @jimmy_rich )",escribió el actor como leyenda del mencionado post.

En el clip, de tan solo diez segundos, se ve Chris Pratt, Evangeline Lilly, Mark Ruffalo, Chris Hemsworth, al mismo Robert Downey Jr., entre otros, cantar el clásico Happy Birthday en medio del set y con los trajes de los superhéroes aún puestos.

El último fin de semana, "Avengers: Endgame" arrasó con todos los récords de taquilla en el mundo, recaudando hasta el domingo más de 1.200 millones de dólares.

Iron Man, Capitán América, Thor, Viuda Negra, Hulk y Ojo de Halcón: estos superhéroes se reunieron de nuevo por última vez en esta cinta que cierra un ciclo de 22 películas del universo Marvel (MCU) que por una década se interconectaron.

Todo comenzó con Robert Downey Jr. cuando encarnó por primera vez a Iron Man en 2008, en una producción que recaudó 585 millones en el mundo.

Desde entonces, las 22 películas del MCU han sumado 19.900 millones de dólares hasta hoy, incluidas las cuatro cintas de Avengers, que suman entre ellas 6.200 millones.