Alexander y Bill Skarsgård - Ambos hermanos son reconocidos actores: Alex por sus roles en las series "True Blood" y "Big Little Lies", así como Tarzan en "The Legend of Tarzan", mientras que su hermano Bill nos trajo pesadillas como Pennywise en las nuevas cintas de "It". Sin embargo, lo que pocos saben es que ambos son hijos de Stellan Skarsgård, un prolífico actor sueco que es conocido en el occidente por su rol como Erik Selvig en el Universo Cinematográfico de Marvel y de Bill Anderson en "Mamma Mia!". (Foto: HBO/Warner Bros./Marvel)