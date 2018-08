Kim Kardashian salió en defensa de su hermana Kourtney y manifestó en Instagram su incredulidad ante las declaraciones de Younes Bendjima, quien descartó que una infidelidad suya haya sido la causa del final de su romance de dos años.

Todo comenzó cuando Kourntey Kardashian dejó de seguir en Instagram al ex boxeador tras la publicación en el "Daily Mail" de unas fotografías que lo mostraban cariñoso con otra mujer. Ante la difusión en los medios de la noticia de su ruptura sentimental, el joven de 23 años intentó defenderse.

"Realmente quieren que sea el malo de tu Hollywood. Ya no me puedo divertir con amigos. ¿Dónde están mis otros 12 amigos?", escribió Younes Bendjima sobre una captura de la noticia del tabloide a la que comparaba con una imagen suya de esa misma fecha en la que compartía con la mujer de la imagen y otros chicos más.

Younes Bendjima en Instagram

En otro post de Instagram Stories, el hoy modelo alegó que su estilo de vida no es desordenado y que, ante la seguridad que tiene en su versión de lo ocurrido, no se siente mortificado. Kim Kardashian apareció entonces para hacer gala de ironía.

La empresaria compartió una captura de pantalla del viaje de Bendjima y añadió: "Buenas fotos de su 'viaje de chicos'" y añadió un emoji con la nariz larga, al estilo de Pinocho, insinuando que hay una mentira de por medio.

Kim Kardashian comenta captura de pantalla del comentario de Younes Bendjima en Instagram.

Khloé Kardashian también se pronunció respecto a lo ocurrido de manera afilada: compartió la captura del artículo de su ex esta leyenda: "Alexa, escucha 'Heard it all' de Sunshine Anderson", canción que alude a las mentiras.